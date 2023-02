José Ortega Cano confiesa qué decisión ha tomado con Ana María Aldón

José Ortega Cano está cansado de que siempre le pregunten por el mismo tema los reporteros del corazón. Y no es otro que el divorcio de su exmujer, Ana María Aldón, que fue efectivo hace un par de semanas, según la diseñadora.

Lo cierto es que cuando parecía que Ortega Cano y Ana María ya habían separado sus caminos y todo estaba más tranquilo, nada más lejos de la realidad. Y es que se pensaba que las diferencias habían quedado solucionadas entre ambos después de firmar ese acuerdo de divorcio tan ansiado.

Pero hemos visto a Ortega muy nervioso tras sus últimas declaraciones. Con todo lo que se ha dicho, sigue reacio a hablar de un tema por el que ha sido cuestionado y atacado por su exmujer en la revista ¡Hola!.

Esta semana, Ana María Aldón, ofreció una exclusiva en la citada publicación rosa. La modista dejaba patente que el pasado verano se le pasó por la cabeza quitarse del medio en varias ocasiones.

Ortega Cano toma una decisión definitiva respecto a Aldón

Por suerte para ella, la sangre no llegó al río y decidió, de una vez por todas, romper su matrimonio, que estaba muerto desde hace tiempo.

| EuropaPress

Las palabras de Ana María Aldón estaban cargadas de dolor por un hombre que ha compartido su vida durante más de 10 años. Pero Ortega Cano se quiere refugiar en los suyos y no quiere ni oír hablar de la madre de su hijo, José María.

Los reporteros, muy ávidos a la hora de preguntar al diestro, esperaban con ansia su llegada al photocall. Y es que, el pasado miércoles, este acudió a la presentación del cartel de la Feria de San Isidro de Madrid en la plaza de Las Ventas.

El caso es que Ortega Cano se las prometía muy felices. El murciano llegaba cogido del brazo de su hija Gloria Camila, de la que decía que “es una mujer extraordinaria”, como un padre de lo más orgulloso.

“No quiero nada del tema”

La sonrisa cómplice de su hija reconfortaba a Ortega Cano, pero lo que venía después sin duda la iba a dejar más que contrariado. Y volvía a ponerle contra las cuerdas.

| EuropaPress

Y es que el tono de José Ortega Cano fue cortante cuando los compañeros de Europa Press le cuestionaron por su exmujer.

Nada más que escuchó su nombre en el canutazo del photocall respondió de forma tajante y fue una respuesta realmente esperada. “No quiero nada del tema”, dijo mientras se iba apresurado del brazo de su hija mayor.

Después del evento, más allá de estar relajado tras presentar un cartel tan importante como el de San Isidro, volvió a perder los nervios.

En primer lugar, quiso elogiar a uno de los cantantes que actuaron en la presentación, como fue Omar Montes, del que aseguró ser admirador y se lo pasó “fenomenal”.

El motivo por el que no quiere hablar de su exmujer

Eso sí, nada más que escuchó el nombre de su exmujer, este saltó de nuevo ante la mirada intranquila de Gloria Camila.

| Telecinco

“Ahora mismo no. No, porque tengo la mente en otras cosas y ahora mismo no puedo, ¿vale? No me apetece”, dejó claro Ortega Cano.

Este estaba muy enfadado tras ver a Ana María Aldón contar los entresijos de una relación que en el pasado año 2022 se fue destripando por capítulos.

Una época difícil de olvidar para la diseñadora andaluza, que con su testimonio dejó en la peor de las posiciones al viudo de Rocío Jurado.