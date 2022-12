José Carlos Bernal ya sabe con quién cenará Carmen Borrego en Nochebuena

El clan Campos está atravesando uno de los peores momentos a nivel familiar, en especial Carmen Borrego y su marido José Carlos Bernal. Ayer saltaba a la luz que el hijo de la colaboradora no mantenía relación con su madre tras todo el escándalo de los audios.

Ahora, las nuevas informaciones que se han revelado aseguran que José Carlos Bernal y Borrego podrían pasar unas de las Navidades más convulsas. Para la colaboradora de Sálvame no está siendo nada fácil digerir esta situación y no ha podido evitar romperse en directo debido a la presión.

José Carlos sabe que su mujer cenerá con tres personas muy importantes en su vida: su hija, su hermana y su madre. Él también estará en la celebración, una celebración marcada por la ausencia de José María.

José Carlos Bernal, el gran apoyo de Carmen en estos momentos

La hija de María Teresa Campos está viviendo un auténtico infierno, ella lleva años acostumbrada a la presión mediática. Sin embargo, esta vez se ha dañado a quien siempre ha intentado proteger: su hijo. Fue el pasado mes de octubre cuando saltaba la gran bomba que dinamitaría la relación de Carmen con su hijo.

Unos demoledores audios de Paola Olmedo criticando a la familia Campos serían el punto de inflexión de José Carlos Bernal y Carmen Borrego con su hijo José María. Además, a todo el revuelo mediático del momento se le sumó el anuncio del embarazo de Paola, que quedó enturbiado debido a las circunstancias.

Carmen decidió responder a todo a través de una exclusiva para Lecturas y esto solo sirvió para avivar aún más la polémica. Tras esto, el hijo de Carmen Borrego decidió romper la relación por completo con su madre. Según publicaba ayer Lecturas, José Carlos Bernal estaría apoyando a la colaboradora en estos duros momentos.

El mayor temor de la hija de María Teresa Campos ahora mismo es pasar las Navidades sin su hijo. Y todo apunta a que es lo que ocurrirá. No cabe duda de que, su marido está siendo el gran pilar en el que apoyarse en esta situación familiar tan convulsa.

Ayer por la tarde, la mujer de José Carlos Bernal se derrumbaba por completo en el plató de Sálvame cuando salió el tema. Carmen no pudo evitar emocionarse y romperse a llorar, confirmando lo mal que lo están pasando todos:

"No estoy pasando un buen momento y espero que todo se solucione, es todo lo que voy a decir. Para mí está siendo muy duro todo", confesaba entre lágrimas.

La hermana de Terelu Campos confía en que todo se solucione, además tiene claro que no va a dejar que nadie la pisotee:

"No he hecho nada malo, espero que todo se solucione y siga su cauce. Vamos a ser todos justos, razonables. Hablando se entiende todo el mundo", confesaba.

"No me voy a tirar al suelo para que nadie me pise porque no me lo merezco. Y si no me queréis creer, no tengo ningún problema. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya a muerte y el futuro nos unirá", sentenciaba la colaboradora.

Terelu sale en defensa de Carmen

La madre de Alejandra Rubio no dudó en defender a Borrego, tras ver lo mal que lo estaba pasando en el plató de Sálvame. Terelu fue muy tajante y rompió una lanza a favor de su hermana:

"El que quiera que tenga buena fe puede comprobar que lo que está diciendo Carmen es verdad", sentenciaba Terelu.

"Cuando una persona está muy jodida sus amigos, su familia lo perciben, no hace falta ser un correveidile. La primera que me duele es mi hermana en todo esto", aseveraba. Terelu dejó claro que no iba a permitir que Carmen se arrastre "para que la pisoteen".

