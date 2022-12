José Antonio Avilés anuncia que padece una enfermedad grave

José Antonio Avilés, uno de los colaboradores más controvertidos de Telecinco, se ha sentado en el Deluxe para realizar una confesión inesperada. Si hace unas semanas daba a conocer que intentó suicidarse, ahora ha hablado de su salud. Ha desvelado que le ha sido diagnosticado un problema serio.

El diagnóstico se lo han dado hace poco y ha podido descubrir qué le pasa gracias a Sálvame. En concreto, fue la psicóloga que le realizó el test de inteligencia en el programa la que detectó que algo le podía estar pasando. Y estaba en lo cierto.

José Antonio Avilés ve saltar las alarmas

El colaborador cordobés, como el resto de sus compañeros de Sálvame, se sometió el pasado mes de septiembre al test de inteligencia. Lo hizo obteniendo un resultado sorprendente: tiene un coeficiente intelectual elevado de 128. Pero esta prueba le sirvió para mucho más y así lo ha contado en el Deluxe.

José Antonio ha revelado que, durante la realización de dicha prueba, la psicóloga, Ana Isabel Gutiérrez, vio que sucedieron cosas que la preocuparon. Tanto es así que ella le llamó y le dijo que “después de analizar el informe que se hace después del test ha consultado a unos compañeros que son neuropsiquiatras”.

| Telecinco

En este punto, ella ha explicado que lo que la dejó perpleja es que “había algo no habitual que era esa memoria verbal tan bajita y tan diferentes a las demás. Sin más datos a él no se le podía decir que fuera malo o no. Pero es verdad que esa puntuación había que explorarla porque había posibilidades de que pudiera ser algo grave”.

Avilés ha relatado que cuando la psicóloga le dijo que tenía que hacerse una prueba médica, él se asustó y pensó que tenía un tumor. Sin embargo, el resultado de la misma determinó que no sufría cáncer, lo que padece son “unos microictus. Los sufre mucha gente, pero puede ser que ni lo sepan porque no se someten a una resonancia magnética”.

“Me dijeron que yo tengo unas manchitas muy pequeñas puntiformes”.

| Telecinco

En este sentido, la psicóloga ha añadido: “Hay síntomas que nos deben hacer ir al médico porque se puede estar sufriendo un problema cerebrovascular. Y son parálisis o sensación de hormigueo en media parte del cuerpo, dificultad para hablar o para entender y problemas de visión”.

Asimismo, José Antonio ha recordado que hace un año se levantó con un dolor punzante en un ojo, con la tensión alta y ganas de vomitar. Situación que según su doctor pudo ser porque sufrió un microictus.

José Antonio Avilés afronta una nueva etapa vital

El exconcursante de Supervivientes ha reconocido que este diagnóstico médico va a suponer que dé un cambio a su vida. Es cierto que su doctor le ha expuesto que puede hacer vida normal y que no debe preocuparse, pero también le ha recomendado no estresarse. Por este motivo, intentará hacer lo que está en su mano para estar lo más relajado posible y no tomarse las cosas 'a pecho'.

| TELECINCO

Carmen, la madre de José Antonio, ha querido entrar en directo para darle su cariño después de conocer un día antes del Deluxe su problema. Ha dicho: “Yo me preocupo por él, pero es adulto y puedo estar tranquila cuando mi hijo no me alerta. Él tiene su vida, su mundo y su espacio y yo le doy lo que él pide”.

