Jorge Pérez y su mujer lo confirman: la pelea acabará en los tribunales

A día de hoy, todavía el drama que se montó respecto al supuesto coqueteo entre Jorge Pérez y Alba Carrillo sigue sonando con fuerza en todos los platós de Telecinco. No es para menos la verdad porque conforme transcurren los días, van saliendo a la luz nuevas informaciones que los pone a ambos en el ojo del huracán.

En un principio, se imaginó que entre ellos dos hubo un beso de por medio, pero más tarde ambos protagonistas confirmaron que se trataba de un dato falso. Eso sí, a pesar de ello, todavía hay medios que aseguran todo lo contrario, ya que la actitud comprometida en la que ambos fueron pillados apuntaba a que, en efecto, habrían tenido una aventura.

Desde luego, esta situación para Jorge Pérez y la colaboradora no está siendo nada fácil, ya que están teniendo que lidiar con el acoso mediático y un sinfín de críticas. De hecho, el mismo exguardia civil ya ha dicho 'basta' a este asunto en las redes sociales, pues se ha cansado de estar en el ojo de la polémica.

Asimismo, en su misma línea, la tertuliana de Ya es mediodía también acaba de recurrir a su cuenta de Instagram para poner alto a esta situación tan controvertida que se está generando. No obstante, su caso ha ido mucho más allá. Y es que Jorge Pérez ha sido testigo de que la modelo acaba de cargar duramente contra una cara estrella de Telecinco por, según ella, difundir información falsa de su persona y del ganador de Supervivientes 2020.

| Mediaset

Jorge Pérez, testigo de la pelea en redes sociales de Alba Carrillo con un reconocido colaborador

No cabe duda de que los últimos días han sido especialmente difíciles tanto para Jorge Pérez como para Alba Carillo. Y es que el hecho de estar día tras día en boca de todos los medios, ha acabado provocando que ambos hayan llegado a su límite.

Los dos protagonistas siguen manteniendo la versión de que no hubo beso y mucho menos una noche de pasión. Sin embargo, pese a que insisten en que no sucedió nada entre ellos fuera de lugar, lo cierto es que, aun así, Jorge Pérez sigue recibiendo constantes críticas que lo apuntan de haber hecho lo que él niega.

De ahí que la paciencia del marido de Alicia Peña llegara a un límite y explotara en redes sociales, donde emitió un duro comunicado. "He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido. Debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso", se podía leer en el mensaje en cuestión.

"No puedo seguir viendo cómo, por un error que se está magnificando, se quiera destrozar mi vida", explicaba. Pero, ahora, ha sido el turno de la misma Alba Carillo en pronunciarse en redes sociales. Y es que la tertuliana no ha tenido más remedio que pararle los pies a un famoso colaborador de Telecinco que está perjudicando la imagen de ella y la del mismo Jorge Pérez.

Así es, nos estamos refiriendo a José Antonio Avilés, quien aseguró que los dos protagonistas habían desencadenado la pasión después de finalizar la fiesta organizada por la productora Unicorn Content.

"José Antonio Avilés. Sí, esa persona que no ha dicho una verdad en años, ha vuelto a repetir otra de sus patrañas esta tarde en televisión", empezaba diciendo. "Vas a tener que demostrar algo que no ha pasado. A ver como te lo montas porque ya no te voy a pasar ni una más", zanjaba.

| Mediaset

José Antonio Avilés, en pie de guerra contra Alba Carrillo

Como era de esperar, Jorge Pérez también vio que el periodista no se quedó atrás, ya que decidió contestar públicamente a la exnovia de Santi Burgoa. "¿Tú vas a dar lecciones sobre el trabajo? ¿Tú vas a hablar de profesionalidad? Ni puedes, ni debes", empezaba diciendo su comunicado.

"No me desafíes ni desvíes el foco porque la noticia es que ninguno de los dos os habéis respetado mutuamente y aquí podríamos abrir un debate que diese para meses", escribía. Desde luego, si este conflicto entre ambos colaboradores continúa, cabría la posibilidad de que acabase llegando a los tribunales.

Por otro lado, este tema del presunto flirteo entre Jorge Pérez y Alba Carrillo promete seguir dando de que hablar, al menos, durante algunos días más.