Jorge Pérez, pillado: la llamada a Alba Carrillo que muestra su cara real

Jorge Pérez, hace unos días, vio que su imagen de marido fiel se derrumbaba por completo. Lo hacía cuando veían la luz vídeos del tonteo que había tenido con Alba Carrillo en la fiesta de Navidad de Unicorn. Y su imagen ha ido cayendo más en picado con otras informaciones, como la de la conversación que tuvo con la modelo por teléfono.

Nos estamos refiriendo a la charla que mantuvieron cuando ella abandonó la fiesta en dirección a la casa de Marta López. Charla que acabó con él también en la vivienda de esta, donde, según la ex de Fonsi Nieto, acabaron resolviendo su tensión sexual.

Jorge Pérez ve desvelarse el contenido de la llamada

El guardia civil es consciente de que cada vez está más en entredicho. Primero, porque se descubrió el flirteo con Alba. Segundo, porque han ido desenmascarándose las mentiras que ha contado, como la de que no estuvo en casa de Marta.

Él y su mujer, Alicia Peña, en todo momento han intentado 'echarle el muerto' a Carrillo, culpándola de ser quien iba detrás de Jorge. Aunque esta intención ha quedado en nada al conocerse que el colaborador acudió a la vivienda de López en busca de su 'ligue'.

Lo hizo después de que la modelo lo llamara por teléfono tras abandonar la fiesta en un taxi. Y la conversación que mantuvieron la ha desvelado ella en el programa Ya es mediodía. Exactamente ha contado: “Me marcho de la fiesta porque me lleva Marta, porque me hubiera quedado y se hubiera liado la gozadera”.

“No es buena la conversación que mantuvimos. Yo iba calentita, pero no le caliento. Le caliento yo con mi carácter”.

A esto ha añadido: “No sé qué les pasa a los hombres que les pone muy cachondos el carácter que tengo. Cuando me enfado me vienen todavía más detrás. Tras cabrearme bien y cantarle las cuarenta, él me dice: «¿Dónde estás? ¿Voy?».

Y así fue cómo Jorge Pérez se trasladó hasta la residencia de la exconcursante de GH para, al parecer, intimar con Carrillo.

Jorge Pérez también ve a su mujer en el punto de mira

El ganador de Supervivientes sabe que se ha convertido en el objetivo de la diana mediática por sus mentiras. Pero no solo él, también su mujer, tras desvelarse que está pidiendo a colaboradores que arremetan contra Alba. Quiere que la dejen a ella como la responsable de esta situación.

Quien ha contado las intenciones de Alicia ha sido Marta, que ha confesado que habló con ella por teléfono. En concreto, la esposa le dijo: “Te pido que le eches una mano a Jorge, quiero que alguien cuente la verdad de lo que pasó. Sí, que es Carrillo la que está todo el rato detrás de él”.

“Entonces, yo le respondí: «¿Tú quieres que yo diga eso? Pues no, no voy a dejar mal a Alba. Primero, porque él también va detrás de ella en ocasiones y segundo, porque la culpa la tiene él». A lo que la esposa me dijo que la culpa la tenía su marido, pero que ella quería que se dijera que la responsable de todo era Alba”.

Estas palabras han provocado que la modelo haya reaccionado afirmando: “Quedan cosas y todavía él puede quedar peor. No lo quiero contar para que no quede peor, no quiero contribuir al linchamiento”.

Ante esto, Marta le ha dado un consejo a Pérez y a su pareja: “Que dejen en paz a la fiera (Carrillo). Les digo que más vale que no la calienten”.

