Jorge Pérez lanza un mensaje que empeora la situación: 'Podrían ahogarse'

Jorge Pérez se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Y es que su imagen de hombre y marido perfecto ha quedado por los suelos tras lo que hizo en la fiesta de Navidad de la productora Unicorn. Nos estamos refiriendo a que tuvo más que palabras con Alba Carrillo.

Los numerosos vídeos de dicha celebración en los que se les ve muy acaramelados lo han puesto en una difícil tesitura con su mujer. Públicamente le ha pedido perdón, pero las informaciones no cesan. Por esto, ha decidido usar las redes para hablar por última vez del asunto y ha sido especialmente duro y contundente.

Jorge Pérez da un comunicado

El ganador de Supervivientes siempre había transmitido la imagen de un marido abnegado y de un padre entregado a sus cuatro hijos. Sin embargo, esa 'idealización' que muchas personas tenían de él se ha esfumado por completo. Claro, porque en las imágenes que se han emitido y circulado de la citada celebración parece acordarse poco de su familia.

Exactamente se le ve muy cerca de Alba, tonteando, intercambiando abrazos y caricias así como algún pico. Vamos, que en ese momento se dejó llevar por completo.

Tras hacerse públicos vídeos y fotos de aquella noche, Jorge pidió disculpas públicamente a su mujer y reconoció su error. Eso sí, mantuvo en todo momento que no hubo beso con Carrillo.

Pero la situación ya estaba desbordada y así ha seguido. De ahí que han ido apareciendo informaciones de todo tipo sobre el 'idilio'. Por ejemplo, se ha dicho que hubo más de lo que se ha podido ver e incluso se ha afirmado que él no es la primera vez que tontea con otra mujer.

Todo esto y las críticas recibidas le han hecho enfadarse y tomar una determinación. Ha publicado en su Instagram un comunicado. Este empieza de esta forma: “Esta va a ser la última vez que voy a pronunciarme sobre el asunto”.

“He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido. Debí saber parar o irme ante una situación que nunca debió suceder. Pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso, más allá del acercamiento o roce por la situación de permanecer en un local con la música demasiado alta”.

A esto ha añadido: “Nunca debí permitir que la complicidad pícara o divertida que mostrábamos en televisión traspasara las pantallas dando lugar a un peligroso juego, en el que, sin haber pasado nada, nos hemos quemado. He asumido mi error, he reconocido mi culpa, he pedido perdón, he escuchado opinar, suponer, deducir, imaginar...”.

“He respetado las opiniones de todo el mundo, pero llega un momento en que hay que decir basta. La desmesurada cantidad de mentiras que se están vertiendo ahora mismo por televisión me hacen no solo desmentirlas categóricamente (hay personas que podrían ahogarse en sus propias mentiras), si no decretar mi verdad”.

Jorge Pérez habla más claro que nunca

En este punto, el colaborador de Telecinco ha querido dejar de manifiesto su deseo en estos instantes. Ha manifestado: “Mi absoluta prioridad es estar con mi mujer, proteger a mi familia y recuperar la cordura ante esta situación. Pero no puedo seguir viendo como por un error, que se está magnificando de manera inconmensurable, se quiera destrozar mi vida”.

Para concluir, no ha dudado en dar las gracias a todos los que lo han respaldado en este duro trance . Lo ha hecho diciendo: “Gracias a todas aquellas personas que me han mostrado su apoyo”

Al tiempo que ha agradecido irónicamente también a quienes lo están atacando. Ha afirmado: “Gracias también a aquellos que, ahora roto, intentáis llevaros un trozo de mí. Así siempre recordaré el error que cometí”.

“Si el ser así de destructivos ha mejorado vuestra vida, tranquilos, os bendigo. Gracias por todo y a todos”.