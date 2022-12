Jorge Pérez, impactado al descubrir lo de Alba Carrillo y el psiquiátrico

No cabe duda de que Jorge Pérez está viviendo una de las peores semanas de su vida. Desde que salió a la luz el pasado fin de semana un polémico vídeo en el que se veía al ganador de Supervivientes 2020 en una actitud muy comprometida con su compañera de trabajo, Alba Carrillo, lo cierto es que no ha parado de estar constantemente en el punto de mira.

Y es que es preciso recordar que el exguardia civil es un hombre casado y tiene cuatro hijos en común con su mujer, Alicia Peña. De ahí que el colaborador de Ya es mediodía se encuentre en el foco de la polémica. En su misma situación, también se encuentra la otra protagonista de esta historia, Alba Carrillo, que también desde que se publicó lo suyo con Jorge Pérez, está recibiendo un sinfín de críticas.

Desde luego, el hecho de ser los protagonistas del momento, está provocando que, cada vez que alguno de los dos sale a hablar públicamente, suscite el interés de los medios. Ahora, Jorge Pérez ha sido testigo del secreto a la luz que ha destapado la tertuliana en su programa Nos hemos liado, donde se ha sincerado como nunca sobre el problema de salud que padeció años atrás.

Jorge Pérez, testigo de lo que ha confesado Alba Carrillo: "me tacharon de loca"

Sin duda alguna, ni Jorge Pérez ni Alba Carrillo están pasando por el mejor momento de su vida. Y es que el acoso mediático que están viviendo ahora mismo ambos a raíz del controvertido vídeo está siendo abismal.

Por esta razón, no es de extrañar que el mismo amigo de Rocío Flores haya estallado en redes sociales con el objetivo de que cese todas estas críticas que está recibiendo por su supuesto coqueteo con su compañera de trabajo. "He cometido muchos errores en mi vida, pero indudablemente ninguno tan doloroso como el acontecido. Debí saber parar, o irme, ante una situación que nunca debió suceder, pero sigo manteniéndome firme en declarar la inexistencia de un beso", se podía leer en el comunicado en cuestión.

"No puedo seguir viendo cómo, por un error que se está magnificando, se quiera destrozar mi vida", explicaba. Mientras Jorge Pérez confesó sentirse "roto" por esta situación, lo cierto es que Alba Carrillo tampoco está atravesando un buen momento.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la modelo vive un duro episodio, ya que, tal y como ha confesado ahora para su programa Nos hemos liado, hace unos años sufrió un terrible problema de salud. Y es que padeció depresión tras su tormentosa separación con Feliciano López, con quien estuvo casada tan solo un año.

"Por tener una depresión a mí me pusieron de loca y cada vez que me querían insultar mostraban una foto mía entrando en la López Ibor", explicaba. "Por tener una depresión a mí me pusieron de loca", prosiguió.

Fue en ese momento donde asegura que tuvo un "episodio de crisis porque no podía dormir". "Y como yo iba a la terapia externa (en la clínica López Ibor, me ingresaron para darme medicación y poder descansar", relataba.

Eso sí, por suerte, la colaboradora consiguió superar ese duro bache y volver a llevar una vida completamente normal. "Logré superarlo gracias a mi esfuerzo y a grandes profesionales", explicó.

El enfado de Alba Carrillo con un colaborador de Telecinco

Lo cierto es que esta polémica situación no está siendo la mejor ni para Alba Carrillo ni para Jorge Pérez, que tienen que lidiar con que salgan a la luz nuevas informaciones que apuntan a que, entre ellos dos, hubo algo más que un beso. Justamente, uno de los periodistas que ha asegurado que los protagonistas tuvieron una noche de pasión fue el mismo José Antonio Avilés.

Sin duda alguna, unas acusaciones que no han gustado para nada a la misma madrileña, quien ha cargado duramente contra él en redes sociales. "José Antonio Avilés. Sí, esa persona que no ha dicho una verdad en años, ha vuelto a repetir otra de sus patrañas esta tarde en televisión", empezaba diciendo.

"Vas a tener que demostrar algo que no ha pasado. A ver como te lo montas porque ya no te voy a pasar ni una más", zanjaba su mensaje.