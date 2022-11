Jorge Pérez desvela si se ha divorciado de su mujer: 'No la he respetado'

Jorge Pérez, flamante ganador de Supervivientes 2020, se ha tenido que enfrentar a una complicada papeleta en pleno directo. Y todo después de que se filtrasen unas imágenes en la fiesta de Unicorn Content en la que aparece tonteando en varias ocasiones con su compañera Alba Carrillo.

Lo cierto es que estas imágenes salieron a la luz hace apenas 48 horas y al ser un hombre casado, el escándalo fue manifiesto.

Así, la vergüenza que sintió al verse en esa actitud mientras disfrutaba de una noche de fiesta con Carrillo le hizo tomar una decisión. Ayer, tras quedarse desolado al ver los vídeos que protagonizaba junto a ella, pidió abandonar antes de tiempo el programa de este sábado de Fiesta.

Después de reflexionar tras lo sucedido, Jorge Pérez escuchó a Alba Carrillo, la otra protagonista de este tonteo entre dos caras famosas de Mediaset.

Jorge Pérez entona el 'mea culpa' y aclara si se ha divorciado

Lo cierto es que el policía cántabro ha querido entrar por teléfono este domingo para aclarar todo lo que está diciendo sobre su matrimonio con Alicia Peña. En un momento dado, este ha estallado después de tantas horas guardándose demasiadas cosas.

| Jorge Pérez @jorgeperezdiez

El asunto es que el revuelo que ha provocado este supuesto 'affaire' fiestero de Alba y Jorge Pérez le ha hecho mucho daño. Aunque asume que la culpa, casi en su totalidad, es de él mismo.

“Lo primero que quiero decir es que he fallado, que estoy intentando recomponerme sin buscar la compasión de nadie. Ahora intentan desde otros programas, ahora que estoy roto, coger un trozo que pudiesen repartirse", ha dicho muy enfadado.

"Que si no es la primera vez, que si Alicia se enfada conmigo, cuando ella siempre me anima a ir a fiestas. Que si tengo una relación con una persona común cuando es la madrina de mi hijo…".

Pérez ha afirmado que "reconozco que no he estado a la altura, pero no alimentemos más esto con suposiciones”. Con estas palabras, el colaborador ha querido atajar los rumores que están surgiendo sobre su matrimonio con la madre de sus hijos.

El cántabro estalla en directo tras su tonteo con Alba Carrillo

Así las cosas, el colaborador ha dejado bien claro que lo único que le preocupa en este momento en su vida es estar a la altura de lo que se merece su mujer.

| Mediaset

“Ahora tengo que demostrar a mi mujer, darle su sitio y respetarla porque no la he respetado”, ha comentado.

Ha sido un momento emotivo el que ha protagonizado, cuando ha dicho que “no sé si me lo perdonaré. Pero ese dolor lo voy a tener siempre. Y estoy seguro de que siempre va a haber gente dispuesta a recordármelo”, ha sentenciado.

Lo que tiene en mente es algo que no piensa pasar por alto Jorge Pérez. Y es que el ganador de Supervivientes 2020 ha podido oír que muchos daban por hecho que su matrimonio con Alicia Pérez no estaba en su mejor época.

Para aclarar el tema, Jorge no ha tenido problema en dar la cara ante toda España y ha observado que “no estábamos pasando por una crisis, eso es falso. No saquemos suposiciones que no son ciertas. No voy a permitir que se cuestione mi matrimonio. No me parece justo”.

Tras el largo 'speech' del colaborador, Alba Carrillo apenas ha querido pronunciarse. Y es que ha sido más prudente que nunca después de la que se les ha venido encima a ambos en las últimas horas.