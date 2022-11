Jorge Javier Vázquez, señalado por lo que ha sucedido con Bernardo Pantoja

Jorge Javier Vázquez y el resto del equipo de Sálvame han sido muy criticados por lo que ha sucedido en relación con el estado de salud de Bernardo Pantoja.

Este mismo viernes 25 de noviembre, los medios de comunicación de nuestro país han publicado una triste noticia: el padre de Anabel Pantoja ha fallecido esta mañana a los 69 años de edad.

| Europa Press

Así lo ha confirmado el reportero de Telecinco, José Antonio León, a través de las redes sociales. Y es que, tras haber sido ingresado en el hospital a principios de verano, Bernardo Pantoja no ha podido seguir luchando contra la enfermedad que llevaba años padeciendo: la diabetes.

Pero tan solo un día antes de esta pérdida, las redes sociales se echaron encima de todos los colaboradores de Sálvame por lo que hicieron durante su última emisión.

Este jueves 24 de noviembre, el programa arrancó de una manera un tanto especial. A modo de "homenaje", los directores del formato creyeron que era una buena idea emitir un vídeo con algunas de las imágenes de Bernardo Pantoja y su familia.

Con todos los tertulianos en pie, Terelu Campos ha querido explicar el significado de dicha pieza audiovisual, que estaba acompañada por una canción muy especial para Anabel.

"Esta que acaban de escuchar es la última canción que ha dedicado Anabel Pantoja a su padre justo minutos antes de tener que coger un AVE a Sevilla de forma urgente", comenzó relatando la compañera de Jorge Javier Vázquez.

"En las últimas horas, el estado de salud de Bernardo Pantoja ha empeorado hasta el punto de que, quienes están día y noche a su lado, han decidido avisar a Anabel porque estos pueden ser los últimos momentos de padre e hija juntos", apuntó Adela González a continuación.

| Mediaset

Como era de esperar, este polémico homenaje no ha gustado demasiado a los usuarios de las redes sociales, que no han tardado en acudir a sus perfiles de Twitter para criticar el gesto que acababan de tener con la familia.

Y es que, a pesar de que Bernardo Pantoja todavía no había fallecido, en aquel momento el plató de Sálvame parecía un auténtico velatorio.

Las redes sociales se vuelcan con Bernardo Pantoja

Horas antes del fallecimiento de Bernardo Pantoja, Sálvame comenzó a recibir cientos de críticas por lo que acababan de hacer durante su último programa.

Los usuarios de las redes sociales no se lo pensaron dos veces a la hora de acudir a sus perfiles para tachar a este conocido programa de "no tener escrúpulos ni respeto" hacia la familia.

"Según ha empezado el programa, he dado por hecho que ya había muerto Bernardo Pantoja. Esto no es un homenaje, eso se hace después de fallecer… Luego os preguntáis por qué no vuelve al programa. ¡Vaya tela!".

"Sois la vergüenza de España, Sálvame. Colaboradores sin escrúpulos ni respeto… Váyanse a la mier**", compartió un usuario de Twitter, mientras que otro aseguraba que "poco os pasa" por cebar "el fallecimiento de una persona para llegar al 10 % de share".

Y, aunque algunos han destacado que estaban "matando al padre de Anabel" antes de tiempo, otros, en cambio, se han fijado en un pequeño detalle.

| Mediaset

Y es que, después de lo crítico que ha sido Rafa Mora con Bernardo Pantoja y su hija, el programa consideró que era una buena idea contar con la colaboración del tertuliano durante la emisión de este jueves 24 de noviembre.

"Justo hoy lleváis al energúmeno de Rafa Mora. El que se burló de la discapacidad del padre, haciéndose el cojo. Sois un despropósito inmenso" o "encima está el asqueroso de Rata Mora que le llamo cojo, no tienen vergüenza" son algunos de los comentarios que han recibido.