Jorge Fernández no puede vivir con su hijo y todos saben por qué

Jorge Fernández no ha tenido ningún problema en confesar los motivos que le han llevado a permanecer lejos de su hijo. Y es que, como todo el mundo sabe, el presentador de televisión tiene varios compromisos que no puede rechazar.

No hay ninguna duda de que este modelo es uno de los conductores más queridos dentro de la pequeña pantalla, después de que, en el año 2006, se convirtiera en el presentador oficial de La Ruleta de la Suerte tras su regreso a Atresmedia.

| Antena 3

Desde entonces, tanto el vasco como este concurso de televisión son una parte fundamental de las mañanas de Antena 3, llegando incluso a apropiarse de la franja que Los Simpson ocuparon durante más de 30 años.

Esta gran repercusión le ha permitido a Jorge Fernández ser uno de los profesionales de la comunicación más queridos y respetados de la actualidad, aunque, en un principio, su vida no estuviera encaminada hacia este destino.

Y, a pesar de que siempre ha sido un hombre muy familiar, a día de hoy se ha encontrado con un gran problema personal. Y es que, a causa su auge de popularidad, el presentador se ha visto obligado a desatender, en ocasiones, otras facetas de su vida.

Durante una de sus entrevistas, Jorge Fernández no tuvo ningún problema en compartir con todos sus seguidores los motivos que le han obligado a estar vivir separado de su querido hijo.

Jorge Fernández ha sabido cómo gestionar esta situación

Jorge Fernández sabe lo difícil que es compaginar el trabajo con la vida familiar. Por eso, durante una de sus entrevistas con su compañera de cadena, Susanna Griso, no tuvo reparos en confesar el porqué de su distanciando con su hijo.

Hace 15 años, este conocido presentador de televisión dio la bienvenida a su único hijo, fruto de su primer matrimonio con Lucía Marzo. Y, aunque a día de hoy son como uña y carne, en el pasado el modelo tuvo alguna que otra dificultad para pasar tiempo con él.

| Antena 3

Durante todos estos años, Jorge Fernández se ha visto obligado a vivir a caballo entre Bilbao, lugar de residencia de Ian, y Madrid, donde se encuentran los estudios de Atresmedia.

Además, el modelo no tuvo ningún problema en hablar sobre su experiencia personal con la paternidad. Y es que, a pesar de que su hijo es uno de los mayores regalos de su vida, el televisivo ha confesado que, al principio, el ser padre no estaba dentro de sus planes.

"Mi vida, desde que nació él, ha sido trabajar y estar con él, trabajar y estar con él. Pero claro, si estar con él significaba excluirme de muchas actividades mías, tampoco era lo suyo. Lo he incorporado todo y hacemos todo juntitos".

En cuanto a sus relaciones sentimentales, Jorge Fernández aseguró que no ha sido muy afortunado. A pesar de ser uno de los hombres más deseados de nuestro país, el presentador de La Ruleta de la Suerte también sabe lo que es sentirse rechazado.

"Me han dicho que 'no' muchas veces, pero no tengo ningún problema por estar solo. Siempre he estado solo hasta los 28 años que me casé, no he tenido novias. Luego me separé y no he estado con nadie", le confesó a Susanna Griso.

| España Diario

Pero, a pesar de estar muy ocupado con su trabajo y su vida familiar, Jorge Fernández ha conseguido rehacer su vida junto a Nora Arístegui, con quien se le ha visto disfrutando de las paradisiacas aguas de Ibiza y Formentera.

| EspañaDiario

En relación con el especial interés que ha despertado en la prensa rosa, el vasco no se lo pensó dos veces a la hora de criticar este tipo de periodismo en una de sus últimas entrevistas.

"Me molesta mucho que me hagan fotos los paparazzi cuando estoy en Formentera", dejó muy claro Jorge Fernández antes de asegurar que no le gusta "que haya un chico detrás de una roca haciéndome fotos".

"No me parece un trabajo digno, por mucho que se diga, porque se lucran de ello y yo no estoy en ese rollo", sentenció el presentador.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp