Jordi Cruz da una noticia impactante sobre su futura paternidad

Jordi Cruz es un reconocido chef que saltó a la fama cuando se convirtió en miembro del jurado de MasterChef. Pero lo cierto es que no suele tener a bien referirse demasiado a su vida privada, y en este caso al terreno sentimental.

Por todos es sabido que mantiene desde hace tiempo una relación con Rebecca Lima, pero nunca se había sincerado tan abiertamente sobre ella y la futura paternidad que podría llegar a su vida. Pues de todo ello se ha abierto en canal con Jesús Calleja.

Hablamos de uno de los comunicadores que mejor sabe sonsacar a sus invitados los secretos mejor guardados de los mismos.

Y es que Jesús Calleja se ha llevado a Jordi Cruz hasta Grecia para grabar la primera entrega de la nueva temporada de Planeta Calleja.

Además de hablar de gastronomía, también ha habido un hueco para los aspectos personales y más concretamente para hablar del terreno amoroso y de su relación con Rebecca Lima.

Jordi Cruz deja claro lo que piensa sobre una futura paternidad

Jesús Calleja ha sido muy incisivo durante toda la entrevista. En primer lugar, ha querido saber si todo el boom de fama que ha vivido en estos años le ha afectado, de alguna manera, a nivel sentimental.

"¿Tú no has ido de parejas estables, verdad?, le he preguntado de forma directa el presentador leonés.

Jordi Cruz, ni corto ni perezoso, ha sido más sincero que nunca con el presentador de Cuatro y su respuesta le he sorprendido para bien.

"Sí, sí. Yo he tenido una chica 14 años, otra chica 8 años. Yo no he sido un golfo, por mucho que se haya pensado eso, yo nunca he sido un golfo", deslizaba.

El aventurero ha querido ir más allá y le ha preguntado por su estado sentimental en la actualidad. "¿Tienes novia ahora?", le ha vuelto a cuestionar.

"Sí, llevamos cuatro años juntos", ha dicho sin ahondar demasiado sobre su historia de amor con la brasileña Rebecca Lima.

Jordi Cruz no esconde que le gustaría ser padre con su pareja

El chef ha dejado claro que quiere ser padre, aunque aún no sabe cuando. Eso sí, a sus 44 años, ya le ha advertido Jesús Calleja que no puede tardar demasiado en ponerse a ello.

"Lo sé, lo sé. Pero es que yo soy Peter Chef, como Peter Pan. Me ha pasado el tiempo tan rápido y me lo he pasado tan bien, que yo me creo que tengo 25 años", ha confesado en Planeta Calleja.

Eso sí, el chef ha desvelado la obsesión que tiene su chica. "Ella es que tiene una obsesión con la piedra y todo ese rollo", afirmaba acerca del matrimonio. "Ella quiere casarse", confesaba.

Jordi Cruz ha contado este miércoles en Cuatro que existe un "protocolo" cuando mantienes una relación sentimental con una brasileña.

"Tienes que ir a casa de sus padres, decirle 'señor, me gustaría conquistar a su hija'. Hay que dar un anillo, hay un protocolo. Yo conozco a su padre y ya me ha dado el visto bueno", ha expuesto en un tono distendido.

Lo cierto es que lo que sucedió ayer en Cuatro no es muy habitual en él y es que siempre se guarda las espaldas cuando le preguntan por su vida amorosa.

Suele dar la callada por respuesta y se siente más cómodo hablando de su profesión de chef, aunque sabe que ella es una persona vital en su vida. Ayer, decidió al fin romper ese silencio y se abrió como nunca ante los espectadores de Cuatro.