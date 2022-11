Jorge Cadaval se quita la ropa y le hacen una foto muy comprometida

Jorge Cadaval ha dejado a todos sin palabras con su última publicación en redes sociales con una fotografía de lo más sugerente. El sevillano es, sin duda alguna, uno de los humoristas más queridos y respetados de nuestro país. Jorge inició su carrera junto a su hermano César Cadaval, y desde entonces se consolidaron como uno de los dúos más populares.

Jorge es muy activo en redes sociales, sobre todo en su perfil de Instagram donde acumula casi 700k seguidores. En ellas comparte su día a día o su relación con Ken Appledorn. Aunque a veces también le gusta subir la temperatura a las redes sociales, y eso ese justo lo que ha hecho el sevillano con la última instantánea que ha publicado.

Jorge Cadaval y la sugerente foto que ha incendiado las redes

Hace unos meses, el humorista confesó que antes de la llegada de los 62 años se había propuesto hacer un cambio radical. Jorge decidió ponerse en manos de un profesional para que le asesorase y así mejorar su estado físico. Fue durante los meses de verano cuando el humorista comenzó a publicar en redes los entrenamientos que estaba realizado.

| AtresMedia

Todo apuntaba que el integrante de Los Morancos se lo había tomado muy a pecho:

"Octubre 2022 cumpliré 62 años y ahí estamos entrenando entre bolo y bolo. Contento con mi esfuerzo, siguiente bolo Algeciras y Almería", confesaba en agosto de este año.

Y fue hace unos días cuando dejó sin aliento a sus seguidores de Instagram, con una fotografía donde dejaba constancia de que el esfuerzo estaba teniendo sus resultados. Jorge publicó una instantánea donde presumía de cuerpazo, pero sobre todo, de abdominales.

El humorista no dudó en compartir con sus seguidores los secretos de este fantástico resultado:

"Con una buena dieta mediterránea y mi consejo es ponerse en manos de profesionales, que te ayuden y te asesoren a la hora de entrenar. Aquí seguimos, hasta que el cuerpo nos lo permita y la Salud entrenando a diario", escribía en el post.

La publicación que ya acumula casi 9.000 likes se llenó de mensajes de cariño y sorpresa de sus amigos y seguidores.

Jorge Cadaval y la dura pérdida de una íntima amiga

Hace tan solo una semana que el humorista compartió con todos sus seguidores un duro varapalo que había sufrido: la muerte de una gran amiga. Jorge le dedicó a través de las redes unas bonitas palabras con una fotografía en forma de homenaje.

En la fotografía aparecía Jorge junto a ella bailando en la Feria de Abril. Un recuerdo imborrable, ya que así es como quiere recordarla según ha confesado a través del post:

"No sabes amiga que extraño me parece que te hayas ido. No tengo excusa, pero no he ido a verte. Siempre estarás en mi corazón, porque tú me lo entregaste el día que te conocí", comenzaba el texto.

El humorista ha querido compartir la gran pena que siente por la pérdida de su amiga Boli Bores. Ella era una de las encargadas de llevar la caseta de la Dolorosa en la Feria de Sevilla. Y tanto Jorge como Ken no faltaban ni un solo año.

"Cien veces que yo naciera, te querría tener en mi vida. Me siento vacío, desolado y sin consuelo por perderte y sé que dónde vayas estarás en tu caseta atendiendo como nadie mejor que tú lo sabe hacer. Te quiero mucho Boli", terminaba la dedicatoria.