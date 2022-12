Joaquín Sánchez, traicionado por quién menos espera: 'Me he equivocado'

Joaquín Sánchez se ha sentido verdaderamente traicionado por la persona que menos esperaba. Y es que una de las diseñadoras de moda más famosas de nuestro país ha conseguido dejar sin palabras al jugador de futbol delante de toda España.

No hay ninguna duda de que el capitán del Real Betis Balompié se ha convertido en una auténtica estrella de la televisión de nuestro país.

Y, aunque toda su trayectoria profesional ha estado ligada al mundo deportivo, lo cierto es que el andaluz ha demostrado con creces sus dotes para la comunicación.

A principios del mes de octubre, le llegó la oportunidad de su vida dentro de la pequeña pantalla. Y es que Atresmedia consideró que Joaquín Sánchez era la persona indicada para presentar Joaquín, el novato, el nuevo talk show de Antena 3.

Este miércoles 30 de noviembre, Joaquín Sánchez ha podido hablar largo y tendido con la diseñadora Vicky Martín Berrocal. Pero, aunque parecía que iba a ser un encuentro de lo más normal, finalmente ha acabado de la forma que nadie esperaba.

Y es que la madre de Alba Díaz no ha tenido ningún problema en hablar acerca de uno de los rumores que le han rodeado en los últimos tiempos.

Joaquín Sánchez no esperaba esta respuesta

Joaquín Sánchez no esperaba recibir esta contestación después de formularle a su entrevistada una inofensiva pregunta acerca de su carrera profesional dentro de la industria de la moda.

Durante la última emisión de Joaquín, el novato, el presentador del formato y su invitada hablaron sobre la forma de vestir de los famosos, pero la cosa empezó a torcerse cuando Sánchez le propuso un último look a la diseñadora.

"A lo mejor me equivoco, pero si tuviera un cuaderno y un boli podría escribirte por quién me vas a preguntar", dijo Vicky Martín Berrocal, muy segura de lo que iba a pasar a continuación.

Y es que, desde que está soltera, se le ha relacionado sentimentalmente con uno de los galanes más famosos de nuestro país.

"A la de tres, lo decimos", le propuso el jugador de futbol. "¿Me vas a preguntar por un hombre?", se adelantó la entrevistada, convencida de que sabía el rumbo que iba a tomar la conversación.

Pero, cuando Joaquín Sánchez le aseguró que se trataba de una mujer, la entrevistada se quedó totalmente descolocada. "Creía que me ibas a preguntar por cómo viste Bertín", aseguró, provocando las risas del deportista.

"Pues entonces me he equivocado", reconoció Martín Berrocal, sin poder parar de reír. "Yo no quería entrar ahí", añadió el presentador, sin querer calificar el estilo de cantante.

"Vamos a dejarlo así, Bertín se viste solo", dijo la modista, en un intento por zanjar el tema. Pero, como era de esperar, Joaquín Sánchez aprovechó la ocasión para soltar una de sus conocidas bromas.

"Me habían dicho que tu próxima colección la ibas a llamar Amor mediterráneo", preguntó el futbolista, haciendo referencia al título de una de las canciones más famosas del artista.

Este comentario provocó las carcajadas de su compañera, quien no se lo pensó dos veces a la hora de seguirle la broma. "Qué bicho, qué guasa tienes. Y por qué no me enamoro de tu madre, ¿no?", le dijo ella, recordando el sencillo de Osborne, Yo debí enamorarme de tu madre.

Este malentendido se produce tras los últimos rumores que se han generado alrededor de la madre de Alba Díaz. Y es que, desde que rompió su relación con el empresario portugués, varios medios de comunicación han apuntado a que entre ellos puede que haya algo más que una bonita amistad.

Por eso, Bertín Osborne no se lo pensó dos veces a la hora de salir públicamente a desmentir esta información. "Todos los que confirmen que tengo algo con Vicky están zumbados. Vicky es mi amiga, nada más", aseguró el artista hace unos meses.