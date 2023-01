Joaquín Prat se rebela contra su propio programa y dice lo que piensa

Joaquín Prat es uno de los rostros más populares de Telecinco, el presentador ha conseguido convertirse en uno de los presentadores estrella del grupo Mediaset. Prat lleva toda una vida dedicada a los medios de comunicación, una pasión heredada de su padre, pero, sin duda alguna, la televisión le ha dado la popularidad.

Por todos, es conocido la gran rivalidad que existen entre los dos grupos más importantes de nuestra televisión: Mediaset y Atresmedia. Ambos grupos, desde sus respectivas cadenas, hacen caso omiso a las programaciones del otro. En Telecinco, sobre todo, está totalmente prohibido hablar o mencionar los nombres de los formatos rivales.

Sin embargo, esta vez, ha sido Joaquín Prat quien se ha rebelado contra las normas de su propia cadena. El presentador ha mostrado su rechazo a esta norma.

Joaquín Prat le planta cara a su propia cadena

No cabe duda de que Joaquín Prat es el sustituto perfecto a Ana Rosa Quintana cuando esta se ausenta del magacín. El presentador sabe como nadie desenvolverse delante de una cámara. Prat ha demostrado en más de una ocasión que no tiene miedo a expresar lo que piensa, aunque vaya en contra de las normas de su propio programa.

Ayer, Joaquín hizo gala de su osadía y sinceridad atreviéndose a mencionar el nombre de uno de los programas más populares del grupo enemigo. Desde 'el club social' de Ana Rosa se estaba tratando el tema de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

La marquesa de Griñón continúa en el ojo público tras retomar su relación con el empresario. Las esperadas palabras de Falcó fueron, como era de esperar, en el plató de El Hormiguero, espacio en el que trabaja. Todos los colaboradores del Programa de Ana Rosa se pronunciaba sobre las palabras de Tamara, eso sí, sin nombrar el nombre del formato donde había hablado.

La mayoría de colaboradores se referían a él como "el programa donde trabaja". Ninguno de ellos se aventuró a mencionar el nombre de Pablo Motos, ya que es una de las normas principales de la cadena: no mencionar a la competencia.

Sin embargo, Joaquín Prat decidía plantarse cara a las órdenes de dirección y lo dijo: "A ver, ella lo contaba en El Hormiguero, así de claro, que es el programa donde trabaja", sentenciaba el periodista de forma contundente.

Joaquín Prat dejó claro lo que pensaba, y es que parece que no es de su agrado esa norma tan poco permisiva: "No vamos a decir 'el programa donde trabaja', no, en El Hormiguero", zanjaba Joaquín Prat.

Algo que ha sorprendido a muchos, incluso, en redes sociales donde aplaudieron las palabras del periodista. Una vez más, Joaquín demostraba que es un comunicador sin miedo y muy directo.

Joaquín Prat vive su mejor momento

Joaquín Prat se encuentra en un momento dorado de su vida, su carrera profesional está más que consolidada. Además, en el lado personal no le puede estar yendo mejor. Tras un "traumático" divorcio, como él mismo describió, el presentador volvía a encontrar el amor con la enfermera Alexia Pla.

Unas recientes fotografías de una escapada a Baqueira confirmaban la buena relación que existe entre Alexia y el resto de la familia de Prat. En ellas, Alejandra Prat, hermana de Joaquín Prat, se mostraba muy cómplice con la nueva pareja del periodista.

Joaquín Prat ha vuelto a encontrar la ilusión en el amor y está disfrutándolo al máximo.

