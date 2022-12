Joaquín Prat pronuncia la frase prohibida y comienzan sus problemas

Joaquín Prat en El programa de AR tiene que dirigir el debate de distintos temas y especialmente de los más candentes de la prensa rosa. Precisamente abordando uno ha dicho unas palabras que han sorprendido. Palabras que, además, lo ponen en evidencia y que no habrán gustado en Telecinco.

Ha afirmado que fuera de la televisión no sintoniza la cadena y más en concreto que no ve los programas que él no presenta. Y esto es algo que no gustará en absoluto a Mediaset, que puede darle un toque de atención.

Joaquín Prat ve originarse el debate

El presentador de Ya es mediodía ha abordado en el espacio de Ana Rosa la situación sentimental de Tamara. Ha hablado con los colaboradores sobre la nueva relación que ella ha iniciado con Hugo Arévalo, con quien pasará Nochevieja. Y han desvelado que, al parecer, la joven y su ex, Íñigo Onieva, habrían tenido un encuentro en el que la primera le habría contado que está saliendo con su amigo.

| Trendings

Este trío amoroso está en el punto de mira, entre otras cosas, porque hay versiones muy diferentes de la situación. Así, la marquesa expone que no se ha visto con el que fue su novio mientras el entorno de este dice que sí. Dos versiones, como ha visto Joaquín, que han llevado a Pepe del Real a decir: “Al final, es la verdad de ella contra la de él, o te crees a uno o a otro”.

Una reflexión ante la que Cristina Tárrega ha añadido: “Si se demuestra que ella miente, habrá que cuestionarse todo lo que nos ha contado”.

Joaquín Prat pronuncia unas palabras que lo ponen en el punto de mira

El hermano de Alejandra Prat ha visto que el tema ha generado mucho revuelo entre los colaboradores. El más vehemente de todos, como es habitual, ha sido Lequio, que ha intervenido para arremeter contra Hugo Arévalo. En concreto, lo ha calificado de “pagafantas”.

Joaquín no ha entendido el porqué de dicho calificativo para el joven y ha pedido que le expliquen el mismo. Y ha sido Pepe el que ha manifestado que se debía al vídeo que se había emitido en Sálvame sobre él. Una afirmación que ha llevado al presentador a realizar una declaración que no lo deja en buen lugar.

Prat ha dicho: “Perdón, es que como yo no vivo viendo Telecinco ¿Qué es lo que salía en ese vídeo?”. Declaración que deja patente que el presentador no ve otros programas que no sean en los que él trabaja y que fuera de la televisión no ve Mediaset. Esto seguramente no gustará mucho a los directivos del grupo al tiempo que no le deja en buen lugar, pues evidencia que no sigue a fondo los temas.

| GTRES

Pero bueno, a pesar de lo expuesto, él ha visto que se ha pasado por alto lo que ha dicho y el programa ha continuado como si nada. De ahí que Pepe le ha explicado finalmente el famoso vídeo de Hugo. Lo ha hecho diciendo: “En Sálvame emitieron un vídeo de él a la salida de una boda en un autobús imitando al Pato Donald”.

“Lo hacía después de haber bebido agua con misterio. Al final, lo que hay es una guerra sucia en la que una parte saca mensajes y otra vídeos. Nos están demostrando todos que dejan bastante que desear”.

A lo que ha añadido: “Aquí pagafantas acaban siendo todos porque están quedando todos a la altura del betún”. Una idea que ha sido compartida por Cristina, que ha expuesto: “A todos les gusta lo que se está generando, porque están facturando”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp