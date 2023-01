Joaquín Prat filtra esta foto de su novia por un motivo impactante

Joaquín Prat está viviendo una segunda juventud al lado de su pareja, una anónima que le ha robado el corazón. Después de separarse de Yolanda Bravo, madre de su único hijo, ha estado un tiempo soltero porque necesitaba sanar sus heridas. Pero ya está capacitado para volver a sentir y parece que ha encontrado el amor verdadero, por eso su último comportamiento.

Joaquín Prat conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio del corazón y sabe que los reporteros no pararán hasta conseguir algo. Quieren verle besarse con su nueva pareja, por eso él se ha adelantado y ha filtrado una foto con un objetivo impactante. Quiere dejar de sentirse presionado, sobre todo lo hace por ella porque no está acostumbrada a ser un reclamo para nadie.

Joaquín ha publicado una imagen que no deja lugar a dudas: está en su mejor momento y nada ni nadie le hará cambiar de opinión. No se siente cómodo hablando de su vida, nunca hace excepciones y no tiene pensado conceder ninguna entrevista. Pero ha usado sus redes para demostrar que la fama es perfectamente compatible con mantener una relación estable.

Joaquín quiere que la situación se normalice cuanto antes, por eso se ha besado con Alexia en público y lo ha compartido con todos. A estas alturas la enfermera ya es un rostro conocido y apenas queda nada por descubrir de ella. Sabemos que se conocieron en Ibiza, isla en la que regenta una clínica estética bastante popular: es una gran profesional.

Prat tiene claro que sus esfuerzos han servido para algo, de hecho ya está notando los primeros resultados. Cada vez siente menos presión porque el público ha perdido el interés y consecuentemente los reporteros también. Hace varias semanas que no tiene a nadie esperándole en la puerta de Telecinco para preguntar por la enfermera que le ha devuelto la ilusión.

Joaquín Prat recibe el apoyo de sus amigos

Joaquín sabe cómo comportarse y no ha hecho nada descabellado, por eso las redes se han llenado de comentarios favorables. Muchos de ellos vienen de parte de sus amigos famosos, como por ejemplo del escritor Máximo Huerta. La publicación está teniendo mucho éxito, pues Prat ha hecho lo que debía: regalar la foto del beso antes de que se la roben.

“Un día sin su noche y una noche sin su día”, escribe en la famosa imagen, una imagen que no ha dejado indiferente a nadie. El apasionado beso no solamente es una prueba de amor, es una declaración de intenciones que deja claro cuál es el futuro. Ambos han perdido el miedo a que les pillen, ese es el motivo por el que han publicado la instantánea.

Prat se ha convertido en uno de los rostros más populares de Telecinco, de hecho presenta cinco horas seguidas. Trabaja en dos programas de forma simultánea: sale de uno y se mete en otro y en ambos brilla con la misma destreza. Los espectadores están encantados con él y ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias.

Joaquín Prat ha encontrado el amor verdadero

Joaquín se escapa a Ibiza siempre que puede y en una de sus escapadas conoció a Alexia, la enfermera que le ha robado el sueño. La relación se ha asentado a pasos agigantados, de un momento a otro han creado un vínculo que parece indestructible.

Prat nunca ha hablado sobre su vida, ni siquiera cuando la revista ¡Hola! publicó su separación de Yolanda Bravo. No entró en detalles y nunca ha contado por qué tomaron caminos diferentes. Es un misterio que nunca se resolverá porque ante todo él es muy respetuoso.

