Joaquín Prat deja muda a su nueva novia al confesar qué hace en el baño

Joaquín Prat es un presentador carismático y que no se corta al hablar de ciertos temas en televisión. Lo que más destaca de su trabajo es su espontaneidad cuando se enciende el piloto rojo, de eso no hay duda.

Pocos profesionales como él pueden dar su opinión sin importarle el qué dirán. Sobre todo, cuando aborda cuestiones íntimas que a veces dejan descolocados a más de un espectador de Telecinco.

Actualmente, Joaquín Prat está atravesando una etapa llena de alegrías y su relación con su nueva ilusión, Alexia Pla, va viento en popa.

Joaquín Prat deja sin palabras a su chica tras contar lo más íntimo

Ambos son pareja desde hace meses y en los últimos días Joaquín Prat desvelaba que estaba enamorado en pleno directo. No le importaba contarle a toda España lo bien que se sentía junto a esta mujer que le ha devuelto la ilusión en el amor.

| GTRES

El caso es que Prat es feliz con ella aunque aún no se ha referido directamente a su chica. Eso sí, ya han salido en la portada de una revista varias fotos después de un viaje de placer de la pareja a Cartagena de Indias.

Lo cierto es que esta mujer se ha quedado muda cuando ha visto que hay algún tabú en su vida privada que ha decidido destapar sin ningún reparo.

El presentador del Club social de El programa de Ana Rosa fue más sincero que nunca con los espectadores. Fue un poco más allá a la hora de hablar de alguna de sus costumbres más privadas cuando tiene que hacer uso del váter.

El comunicador ya le ha dicho a Alexia Pla qué hace en el baño

Ha sido una confesión que ha pillado desprevenida a su novia Alexia. Y es que hace unos días, el bueno de Joaquín ponía el grito en el cielo contra aquellas personas que no bajan la tapa del váter después de hacer sus necesidades.

| Trendings

"Estaría muy bien crear el movimiento de aquellos que todavía no han entendido que la taza del váter hay que bajarla cuando terminas". Así reflexionaba este provocando las risas de sus compañeros del Club social.

El presentador estaba tan indignado que continuó con su 'speech' y no dejó indiferente a ninguno de los espectadores de Telecinco.

"Por no hablar de aquellos y aquellas que no tiran de la cadena... Claro, a esos ya no les puedes pedir que bajen la taza del váter. Hay tanta gente que no entiende que la taza del váter hay que dejarla bajada, que convendría recordarlo de vez en cuando", continuó el comunicador.

"Va muy bien para la próstata y es más higiénico"

"¿Y los chicos que no apuntan bien?", le cuestionó Ana Rosa segundos después. "Yo es que lo hago sentado, va muy bien para la próstata y es más higiénico". Así sentenció el presentador dejando sin reacción a su chica, que seguía el programa desde casa.

Sin duda, esta exposición de Joaquín Prat fue más que curiosa y dejó entrever que este puede hablar de cualquier tema en televisión.

| Telecinco

No le da ningún tipo de vergüenza contar según qué cosas, aunque a Alexia Pla le haya chocado que su chico se meta en esos terrenos tan personales.

Lo cierto es que gran parte de su éxito, tras labrarse una extensa carrera en televisión, reside en esa falta de pudor cuando la ocasión lo requiere. Y Ana Rosa Quintana sabe que su compañero da el espectáculo que a otros comunicadores les cuesta ofrecer cuando se ponen delante de una cámara.