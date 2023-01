Joaquín Prat confirma los peores rumores con un discurso muy polémico

Joaquín Prat si tiene algo que le caracteriza es que no se muerde la lengua y dice lo que piensa en cada momento. Así, estos días se saltaba las normas y se refería en directo a un programa de la otra cadena del grupo audiovisual. Y ahora lo que ha hecho ha sido hablar públicamente de los rumores que indican que todo va a cambiar en Mediaset.

En concreto, ha sacado a relucir las informaciones que dicen que él, con el programa Cuatro al día, será el encargado de sustituir a Sálvame. Lo ha hecho para mostrar su malestar con el grupo por no comunicárselo a él directamente. Al parecer, sin tapujos y muy directo, ha dejado claro que se ha enterado por la prensa de esta decisión.

De este modo, ha arremetido contra 'la mano que le da de comer', lo que no habrá gustado mucho a sus jefes. Y es que considera que, antes de que se enterara la prensa, debería habérsele informado de este posible cambio que le afecta a su vida profesional. Eso sí, por el momento es simplemente una mera especulación.

Joaquín Prat lanza una pullita

Joaquín Prat tiene pocos tapujos a la hora de exponer sus ideas en televisión. Buen ejemplo de ello es que ahora ha hablado en pleno directo creando cierta polémica. Sí, porque ha arremetido contra Mediaset.

Todo ha sucedido cuando Joaquín Prat ha recibido en plató a Risto Mejide, que iba a promocionar el regreso de su espacio Viajando con Chester. Un formato de entrevistas en el que va a tener frente a frente a figuras tan conocidas como Carmen Thyssen o Marc Márquez, entre otros.

Tras hablar de la nueva temporada, Prat ha reconocido a su invitado que añoraba el tiempo en el que los dos, con sus espacios, daban forma a las tardes de Cuatro. Exactamente le ha dicho: “Me gusta charlar contigo y echo de menos los relevos que me dabas en Cuatro”. A lo que el ex de Laura Escanes ha respondido: “Yo también”.

Palabras ante las que Joaquín Prat ha manifestado: “Algún día volveremos a eso”.

Joaquín Prat cuestiona a Mediaset

Joaquín Prat ha visto que su deseo de volver a hacer tándem con Risto ha tenido respuesta. Este le ha dicho: “Aquí van a producirse muchos cambios o eso dicen”.

Un comentario que ha propiciado que Joaquín no se haya quedado callado y haya arremetido contra Mediaset. Lo ha hecho afirmando: “Eso dicen. Ayer leí algunos y digo qué bien enterarme por la prensa”.

Con estas dos frases, Prat ha dejado de manifiesto que las supuestas modificaciones que va a haber en el grupo no le han sido comunicadas. No está de acuerdo con que se entere la prensa antes que él. Y esto no le gusta, porque aquellas le afectan directamente y, de producirse, van a hacer que tome nuevos rumbos profesionales e incluso que tenga nuevo horario laboral.

En efecto, según han publicado diversos medios, la marcha de Paolo Vasile trae cambios. Supuestamente, el más notable es que se van a eliminar dos espacios: Ya es mediodía y Sálvame. El primero, el que ahora Joaquín Prat presenta, sería sustituido por un concurso.

El programa del corazón, por su parte, desaparecería y su lugar sería ocupado por otro al frente del cual estaría Prat. Se establece que básicamente sería trasladar Cuatro al día a Telecinco con él.

Modificaciones con las que se esperaría recuperar audiencia y volver a arrebatar a Antena 3 su liderazgo incuestionable.

