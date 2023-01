Joaquín Prat comprueba que la decisión de su hermana afecta a alguien más

Joaquín Prat se encuentra en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. El presentador continúa triunfando cada día al frente de Ya es mediodía, además de El programa de Ana Rosa. Prat se ha convertido en un rostro imprescindible para la cadena de Fuencarral.

Pero, en el lado personal, no le puede estar yendo mejor. El periodista apuesta fuerte por su relación con Alexia Pla, y aunque no le gusta exponerse mucho ante los medios, Joaquín no ha podido evitar presumir de su pareja en redes.

Y ahora, según las nuevas informaciones que aporta ¡Hola!, Alexia Pla estaría más que integrada dentro de la familia del presentador. Eso sí, la decisión que ha tomado la hermana de Joaquín de aceptar a su nueva pareja les ha afectado de lleno. Ya que, Alexia se ha convertido en noticia.

Unas fotografía de una escapa a la nieve todos juntos ha posicionado a Alexia Pla en el ojo público. Algo que, probablemente, no sea lo que Joaquín Prat busque.

Joaquín Prat continúa su historia de amor

"Las cosas a veces no funcionan. Ya me hubiera gustado a mí que funcionaran. Ha sido muy traumático", así hablaba Joaquín Prat de su divorcio hace tan solo uno meses. Muy poco sabía el presentador, por aquel entonces, que iba a recuperar la esperanza en el amor, y antes de lo previsto.

El presentador hacía público que ya había recuperado la ilusión. Y que una nueva persona está ocupando un lugar cada vez más importante en su corazón.

Alexia Pla es el nombre de la nueva pareja del presentador. Ella es una enfermera valenciana especializada en medicina estética.

El pasado mes de noviembre, Joaquín Prat se marchaba de vacaciones a Bogotá junto a su nueva pareja. El presentador publicó una entrañable fotografía junto a ella, donde se podía ver lo enamorados que estaban. Ahora, las nuevas informaciones apuntan a que la relación continúa viento en popa a toda vela.

Joaquín Prat y Alexia han empezado el año por todo lo alto, con unas vacaciones en Baqueira Beret. Pero no han estado solos, Alejandra Prat, hermana del presentador, y su marido, Juan Manuel Alcaraz, también se han unido al plan.

Por lo que, la relación de Alexia con la familia va estupendamente como se puede apreciar en las fotografías publicadas por ¡Hola!.

En ellas se puede ver la gran química que hay entre Alejandra y Alexia: se llevan a las mil maravillas. Sin embargo, ahora, Alexia es consciente de que al estar junto a una persona tan pública y con tanto tirón como Joaquín, ella pasa a estar también el centro del ojo público.

Para Alexia es algo nuevo salir en una de las revistas de la crónica social más importantes que existen. La enfermera tendrá que estar dispuesta a aceptar la nueva realidad de su familia. Y es que, Recordemos que la hermana de Joaquín Prat está triunfando también, eso sí, no en Telecinco.

Alejandra Prat se ha convertido en uno de los grandes rostros de Y Ahora Sonsoles, donde triunfa cada tarde.

Joaquín Prat, en su mejor momento

No cabe duda de que, Joaquín Prat se encuentra viviendo un momento pletórico. El presentador disfruta de su trabajo, donde ha conseguido convertirse en uno de los principales comunicadores de Mediafest. Y, ahora, con su nueva pareja, el periodista afronta un momento personal de lo más dulce.

