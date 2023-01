Joaquín Prat anuncia que no está de acuerdo y que no seguirá callado

Joaquín Prat triunfa cada día en el plató del Programa de Ana Rosa, y el presentador no duda en mostrar su opinión. Prat protagonizó un tenso encuentro en el programa al debatir sobre uno de los temas del momento: la nueva canción de Shakira.

Y es que, desde que la artista ha sacado su nueva canción no hay otro debate que esté levantando más polémicas. Joaquín Prat mostró cuál era su postura con respecto a la canción de la colombiana, y sus palabras no fueron bien recogidas por los colaboradores. Pero, sobre todo, por Ana Rosa Quintana.

Pese a que el presentador no contó con el apoyo de sus compañeros, Joaquín Prat anunció que no estaba de acuerdo con las opiniones en plató y no iba a callarse.

Joaquín Prat no piensa mantenerse callado

La última canción de Shakira continúa acaparando titulares sin parar. El debate sobre si la letra era demasiado contundente contra Clara Chía sigue sobre la mesa. Son muchos los que opinan que la artista ha cruzado ciertos límites a la hora de atacar a la actual pareja de su exmarido.

"Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un rolex por un casio. Claramente tiene nombre de persona buena pero tu nombre no es como suena", sentencia Shakira en la canción.

Esa ha sido una de las frases más polémicas de la canción, y desde AR, los colaboradores no dudaron en comentarla. Joaquín Prat tenía muy clara su postura al respecto y preguntaba al resto de los colaboradores: ¿Esto es feminismo?, preguntaba.

Sin embargo, tanto Bibiana Fernández como Beatriz Cortázar no estaban nada de acuerdo con las palabras de Prat:

"Esto es desahogo, esto es venganza, es quedarse más a gusto que un arbusto", afirmaban las colaboradoras.

Por otro lado, Ana Rosa no entendía en absoluto a qué se refería Joaquín con su pregunta. La periodista le respondió con otra pregunta:

"¿Pero qué tiene que ver el feminismo con la rabia y con el estar herido y con el orgullo?, sentenciaba la presentadora.

Pero Prat no estaba nada de acuerdo con el planteamiento de Ana Rosa, y lejos de permanecer callado, mostró su opinión. El comunicador siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y expresar sus ideas:

"¿Pero cuántas veces, Ana, hemos dicho en este programa que no se puede culpar a las terceras personas?", insistía Prat. Pero la presentadora tenía muy claras sus ideas y no concordaban con la de su compañero.

Ana Rosa no estaba de acuerdo con Joaquín Prat

Ana Rosa justifica por completo la actitud de Shakira. La presentadora aseguraba que la artista se sentía "despechada" y "resentida". Y fruto de ese sentimiento nació la canción. Prat continuó en sus trece y aseguraba que llamarla "despechada" no era correcto:

"¿Cuántas veces hemos dicho que el término despechada no se puede emplear o no se debe?", volvía a comentar Joaquín Prat.

Pero la presentadora, una vez más, no estaba de acuerdo con las palabras de su compañero:

"Ah, no, yo creo que sí se puede emplear, despechada y despechado. Claro que se puede emplear", zanjaba el tema. De esta forma, terminaban por completo el debate en plató, dejando claro que las ideas de Ana Rosa no coincidían con las de Joaquín Prat.

