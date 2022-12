Joaquín Prat alza la voz y confiesa el lado más oscuro de su infancia

Joaquín Prat hace unos días nos sorprendía al manifestar que no ve Telecinco en casa. Y ahora nos ha dejado boquiabiertos con otra confesión sobre su vida personal. Exactamente, ha sido sobre su infancia.

Lo que ha pasado es que, al abordar la última polémica de Froilán, ha manifestado que él tampoco fue un niño modélico en su infancia. Ha reconocido que no puede negar que de su pasado hay cosas que tiene guardadas y que tampoco le dejarían en buen lugar.

Joaquín Prat ha alzado la voz para reconocer que su infancia también ha tenido un lado oscuro. Cree que no es el único, por eso no entiende que critiquen tanto al primo de Irene Urdangarin.

Joaquín Prat hace una confesión inaudita

El presentador de El programa de AR ha abordado en el programa el último asunto en el que está envuelto el hijo de la infanta Elena. Nos estamos refiriendo al hecho de que se ha desvelado que podría estar implicado en una pelea multitudinaria que se produjo en un local de ocio de Madrid. Pelea en la que habrían participado 30 personas y que se saldó con un amigo de aquel herido de arma blanca.

Joaquín Prat ha visto que, cuando se ha tratado este tema, un colaborador ha puesto en jaque la vida del sobrino de Felipe VI. Ha enumerado todas las 'andanzas' del chico: “Con 14 años se pegó un tiro en el pie, trató de vender un Rolex falso. Además, este verano estuvo presente en un tiroteo en una discoteca marbellí y fue a una manifestación en contra del presidente del Gobierno, lo que debería evitar si es miembro de la monarquía”.

“Ha tenido accidentes de tráfico, multas... Es decir, que no es el currículum ideal para la persona que ocupa el cuarto lugar como heredero al trono. A sus primos nos les escuchamos nunca, no sabemos ni dónde están ni lo que hacen”.

Prat en este punto ha querido 'sacar la cara' por el controvertido joven: “Yo no conozco a este chico y no tengo que defenderle. Pero si yo te cuento mi currículum, pues a lo mejor no me verías capacitado para estar presentando ahora mismo este programa. Si empiezas a contar lo que he hecho desde que tenía 14 años hasta ahora, pues a ver...”.

“Yo debajo de las alfombras también tengo mis cositas”.

Joaquín Prat conoce el punto de vista de Froilán

El hermano de Alejandra Prat, además de los últimos datos de la famosa trifulca, ha podido conocer las primeras declaraciones del sobrino del Rey. El joven, como ha desvelado el programa Y ahora Sonsoles, ha negado haber participado en aquella. Lo ha hecho diciendo: “¿Qué delito de riñas? Yo si soy algo es una víctima y ni eso, soy un testigo de una cosa que ha pasado, nada más”.

“Yo estaba en la puerta de la discoteca cuando pasó una cosa. Y ahora me quieren involucrar a mí como si yo tuviese algo que ver con una pelea. Pero no tengo nada que ver en absoluto”.

Joaquín ha visto que el joven ha añadido: “Me la están dando, obviamente me la están dando. Pero, ¿qué quieres que diga? Es una más, una menos ¿Qué hago? Siempre van a hablar. No tengo nada que hacer”.

El presentador de El programa de AR ha conocido así que Froilán niega haber participado en la pelea, que ahora se está investigando. Pero el escándalo ya ha surgido y esto vuelve a hacer que la imagen de la monarquía y de la familia del Rey vuelva a quedar en entredicho. Escándalo que, como ha reconocido la periodista Carmen Duerto en Sálvame, a la Casa Real “no le hace gracia”.

“Es entrar otra vez en el ojo del huracán. A la larga también perjudica porque todo se mete en el mismo saco. Son cosas complicadas, peligrosas”.

Una nueva polémica que no es del agrado del Rey y que se suma a otra que se ha desvelado estos días. Se trata del 'silenciado' accidente de tráfico que ha tenido Victoria Federica.

