Joana Sanz le pone un curioso apodo a Leticia Requejo, su nueva rival

Joana Sanz es consciente de que ha pasado de ser una mujer desconocida por el gran público a estar a diario en la prensa. Y todo desde que su marido, Dani Alves, ha ingresado en prisión preventiva, acusado de un delito de agresión sexual. Así, se ha hablado de los ataques que ella está recibiendo en redes y también de que incluso le ha pedido al futbolista el divorcio.

Esta última información ha sido dada por Leticia Requejo, colaboradora de El programa de AR. Ha relatado todo tipo de datos de la supuesta petición y Joana ha reaccionado. Lo ha hecho desmintiéndola y, además, poniéndole un curioso 'apodo' en redes.

Una circunstancia que ha propiciado que la tensión aumente entre ambas.

Joana Sanz descubre la exclusiva de Leticia Requejo

La mujer de Alves ha visto que estos días Leticia ha dado a conocer en Telecinco la noticia que tenía de ella. Exactamente ha dicho: “Joana ha tomado una drástica decisión que va a cambiar el rumbo de su relación. Ya podemos confirmar que le ha pedido el divorcio a su marido”.

“La modelo quería comunicarle personalmente esta decisión, por lo que pidió un vis a vis. Él, no sé si porque esperaba que le fuera a decir esto, prefirió que no”. De ahí que ha añadido que Sanz se lo iba a comunicar, por tanto, a través de su abogado.

Es más, Requejo ha afirmado: “Me cuentan que Joana se arrepiente de las primeras declaraciones que hizo defendiendo la postura de su chico. Una decisión que ella toma por la orden de la abogada de él”.

Y ahí no ha quedado todo: “El día 30, en el que sucedieron los hechos, Sanz iba a salir con su marido y con el grupo de amigos. Y fue el propio Dani quien le dijo que no era un plan para chicas y que prefería salir con ellos”.

Joana Sanz reacciona

La esposa del futbolista brasileño rápidamente ha negado lo contado por la colaboradora. Lo ha hecho en redes diciendo: “Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio y con ningún periodista, por lo que todo lo demás son especulaciones”.

A lo que ha añadido: “Cuando tenga algo que decir lo diré yo, Joana Sanz, vía comunicado en redes sociales”.

De esta manera, ha desmentido lo dicho por Leticia y por si quedaban dudas de que la periodista miente ha hecho algo más. Ha subido una foto de uno de sus perros junto a un texto en el que pone una calificación a Requejo. Ha escrito: “Yo esperando otra creativa tertulia de Leticia Requejo”.

Así Joana ha dejado caer que el rostro de Telecinco tiene mucha inventiva a la hora de darle forma a informaciones.

Y, como era de esperar, la aludida no se ha quedado callada al ver que ha sido desmentida por la pareja de Alves. Ha vuelto a hablar sobre la noticia que ha dado en El programa de AR: “Efectivamente, ella no ha hablado con ningún periodista. Pero le ha contado todo a una persona de máxima confianza y da la casualidad que a esa persona la conozco yo”.

“Hay que tener amigos en todos lados. La información es la que es y es una realidad que le ha pedido el divorcio a Alves a través de los abogados”.