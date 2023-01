Joana Sanz, mujer de Dani Alves, al límite tras las amenazas que ha recibido

Joana Sanz, mujer de Dani Alves, se ha pronunciado sobre los intimidantes mensajes que está recibiendo prácticamente a diario desde que su marido entró a prisión. La modelo está viviendo un auténtico infierno desde que su marido entró a la cárcel por haber sido acusado presuntamente de violación a una joven.

Además, en los últimos meses, Joana Sanz también ha tenido que despedir a su madre a causa de un cáncer. Ahora, su nombre acapara toda la atención de los medios de comunicación. Pero lo que Joana no piensa tolerar es el sinfín de mensajes vejatorios y de acoso que está recibiendo en redes sociales.

Joana Sanz denuncia la situación

La modelo ha denunciado que se encuentra en una situación de lo más complicada y que esto debe parar. Desde que saltó todo el escándalo de su marido, no ha dejado de recibir mensajes amenazantes e insultantes. Joana lo hacía público a través de las redes sociales y pedía que esto frenase de una vez.

Joana publicaba una serie de stories en su Instagram donde mostraba todos los intimidantes mensajes que estaba recibiendo.

En las capturas de pantalla se puede leer como algunas de esas amenazas la insultan gravemente e incluso la ‘invitan’ a que se quite la vida. Pero, sin duda alguna, lo que más le ha impactado es que la estén acusando de ser cómplice de su marido.

Todos esos demoledores mensajes llega después de que Joana hiciese unas incendiarias declaraciones en el plató de Y Ahora Sonsoles.

La modelo sembró la polémica al defender la versión de su marido ante los medios de comunicación. Joana quiso romper una lanza a favor de su marido con unas declaraciones que despertaron la controversia.

“Yo he visto cómo las mujeres se acercan a mi marido, y si lo hacen en mi cara qué no harán cuando yo no estoy”, sentenciaba Joana. A partir de ese momento, Joana comenzó a recibir todo tipo de mensajes en sus redes sociales.

Ahora, la modelo ha decidido cambiar su versión para evitar el acoso que está sufriendo. Joana daba un paso atrás y se alejaba de los medios de comunicación. Pero uno de los hechos más esclarecedor fue que borró todas las instantáneas que tenía junto al futbolista en sus redes sociales.

Muchos han visto esto como un intento de poder esquivar las polémicas y que cesen así las graves amenazas que lleva recibiendo desde hace días.

Por el momento, Joana no ha vuelto a hablar con los medios de comunicación y parece que esta va a ser la postura que va a mantener.

Lo último de Dani Alves en prisión

Los medios de comunicación están muy pendientes del día a día del futbolista en prisión. Según contó ayer el programa Fiesta, ya se conocen los nuevos pasos que ha dado Dani Alves en la cárcel. Una de las reporteras del programa confirmó la primera compra que el futbolista había hecho.

“A Dani Alves le han entregado una tarjeta por un valor de 100 € para gastar en el economato”, aseguraba.

Además, revelaba los elementos que el futbolista había adquirido: 4 latas de atún, 6 yogures, un champú, 1 desodorante y 4 bebidas energéticas. El total no superaba los 20 €. El programa también reveló que Alves habría declinado tener una televisión.

