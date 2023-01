Joan Manuel Serrat se negó a seguir intentándolo y ahora se sabe el motivo

Joan Manuel Serrat, de 79 años, ha sido, es y será uno de los grandes artistas musicales de la historia de nuestro país. Y es que nos ha legado, como compositor y como cantante, canciones que ya forman parte de nuestro acervo cultural como Mediterráneo o Lucía. Ahora, tras casi 57 años sobre los escenarios, se ha retirado y esto ha dado lugar a que vuelva a recobrar actualidad toda su carrera.

Por este motivo, ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa que estuvo a punto de ir a Eurovisión en 1968 con La, la, la. Sin embargo, finalmente la encargada de interpretarla fue Massiel, que consiguió el triunfo en el festival.

Siempre se ha especulado con los motivos que llevaron a que Joan Manuel fuera apartado definitivamente de dicho evento. Y parece que hay una razón: quería cantar el citado single en catalán y no se le permitió. Supuestamente, intentó hacerlo aunque solo fueran unos versos de aquel, pero no obtuvo los frutos que esperaba, por lo que no siguió intentándolo.

Eso sí, su postura parece que tenía un motivo. Motivo que tiene nombre y apellidos, concretamente el de que era su representante en aquella época.

Joan Manuel Serrat y su frustrado paso por Eurovisión

El compositor de Penélope inició su carrera musical en la década de los años 60, cuando consiguió convertirse en referente de lo que se llamó 'La Nova Cançó'. Tal era la relevancia que tenía en aquel momento, que Televisión Española quiso que él representara a España en el Festival de Eurovisión de 1968.

Lo que sucedió fue que a TVE la discográfica Zafiro le envió tres propuestas para el citado evento, entre ellas una de Serrat. En concreto, le remitieron Los titiriteros de este, Nos falta fe de Juan y Junior así como una del Dúo Dinámico: La, la, la.

El mencionado ente tuvo claro que quería llevar la última canción de las tres ofrecidas, pero deseaba que fuera interpretada por Joan Manuel. Y este aceptó la oferta, por lo que se marchó a Alemania a grabarla en varias lenguas, incluida el catalán.

La situación para el artista se complicó cuando empezaron a atacarlo desde su tierra natal por ir a representar a España. Tanto es así que se retrasó su nuevo disco, Cançons tradicionals, y que TVE decidió hacerle un especial. Programa donde interpretó distintas canciones, varias de ellas en catalán, para que así pudiera contentar a todos los públicos.

Joan Manuel Serrat vio que la tensión iba creciendo

Las aguas, sin embargo, no se calmaron y empezó a recibir presiones para que fuera al festival con la canción íntegramente en la lengua de su tierra natal. Él lo intentó, pero no obstante, Televisión Española se negó en redondo a aceptar tal propuesta.

De esta manera, es como se frustró el paso del cantante por el mencionado evento eurovisivo. Y es que rápidamente se le encontró sustituta y esta no fue otra que Massiel. Ella, que estaba trabajando en México, fue llamada y en solo nueve días se preparó su actuación y logró ganar ese año Eurovisión.

¿Habría obtenido él el triunfo si hubiera acabado participando? Nunca lo sabremos.

Joan Manuel Serrat conoce la verdad del caso

Joan Manuel Serrat nunca ha querido entrar de lleno en la polémica citada. Polémica de la que ahora se ha hablado tras su marcha definitiva de los escenarios. Y se ha dado a conocer la verdad de la misma, que el periodista Ángel Casas ya reveló en su libro 45 revoluciones en España.

Siempre se ha expuesto que todo se debió a que Joan Manuel se opuso a no acudir al festival si no era cantándola en catalán. Lo hizo después de recibir presiones por parte de sectores catalanistas. Y Casas reconoce que las presiones existieron, pero que todo fue una trama del entonces representante de Serrat, José María Lasso.

Al parecer, su mánager, aprovechó la polémica para conseguir que el cantante recuperara a su público más catalanista, que había ido perdiendo tras aceptar representar a España. Por esto, planteó que aquel solo acudiría al festival si cantaba el single íntegramente en catalán.

Pero no decía la verdad, le era suficiente con conseguir que se le permitieran algunos versos. Claro, porque de esta forma luego expondría públicamente que gracias a las negociaciones y al empeño del artista se había logrado dicho paso. De esta manera, Joan Manuel contentaría a todos sus seguidores.

Sin embargo, las cosas le salieron mal, no hubo negociación posible, él fue retirado como su representante y Serrat se quedó sin ir a Eurovisión.

