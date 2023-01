Joan Manuel Serrat hizo esto con una famosa y nunca lo había contado

Joan Manuel Serrat decidió hace poco más de un año que no iba a seguir cantando, ha llegado su momento y quiere retirarse. El problema es que no puede desaparecer de los medios porque siempre será un icono para todos, no hay nadie que pueda frenarle. Las redes sociales han rescatado un vídeo inédito que deja al descubierto su gran secreto: lo que hizo con una artista famosa.

Joan Manuel Serrat enamoró a Lolita Flores, así lo confesó ella misma en un programa que presentaba durante los años 90. La madre de Elena Furiase le entrevistó y cuando estuvo delante de él reconoció que llevaba años enamorada, eso sí: un amor platónico. Lolita dejó claro que la historia nunca había evolucionado porque Serrat no le hacía caso, todo eso lo contó ella en su momento.

| GTRES

Joan Manuel nunca había contado nada de esto porque no le gusta presumir, de hecho es muy reservado con su vida privada. Ha concedido muy pocas entrevistas hablando de su faceta personal, siempre que ha dado el paso ha sido para analizar su carrera. Lolita le convenció para sentarse en su programa y cuando estaba allí le puso en un compromiso.

Joan Manuel sonrío al escuchar a la hija de Lola Flores y se sintió muy alagado, pero no entró en su juego, mantuvo las distancias. Ella siguió insistiendo en que estaba enamorada de él “desde que era una niña” y que llevaba toda la vida admirándole. También es cierto que el catalán debe estar acostumbrado a este tipo de declaraciones porque ha triunfado en todo el mundo.

Serrat tiene una sensibilidad especial, sus canciones pasarán a la historia y el público ha llorado en el último concierto que ha dado. TVE compró los derechos del espectáculo y lo emitió en abierto, así que todos podemos ver las críticas que ha recibido. Solo hace falta bucear en Twitter para darse cuenta de que no hay ni un solo comentario que deje mal al cantante.

Joan Manuel Serrat prefiere no airear ciertas aventuras

Joan Manuel no tuvo nada con Lolita, siempre ha estado muy enamorado de su mujer y nunca ha tenido ninguna tentación. La artista tampoco insinuó lo contrario, de hecho dejó claro que después del desamor que sufrió llegó una bonita amistad. Durante la entrevista que le hizo le aseguró que tenía gran parte de su vida reflejada en fotos que conservaba como un gran tesoro.

| GTRES

Serrat se sintió muy cómo en el programa de su compañera, a pesar de que él acude a televisión en contadas ocasiones. Una de las últimas veces que estuvo en la pequeña pantalla fue para visitar a Pablo Motos en El Hormiguero. En este espacio explicó que quería retirarse porque no iba a permitir que el público se cansara de él.

El catalán no ha querido correr riesgos innecesarios, pero hay que dejar claro que los espectadores nunca se hubieran cansado de su talento. Es una de las grandes voces del país y su sensibilidad ha cambiado la vida de mucha gente. Por eso TVE compró su último concierto y cuando lo emitió registró uno de los mejores datos de audiencia de los últimos meses.

Joan Manuel Serrat, emocionado y muy agradecido

Joan Manuel, a pesar de no participar en el juego, dejó hablar a Lolita y le permitió decir lo que pensaba. “No me hizo ni caso y me sigue sin hacer ni caso, pero me quiere mucho, como a toda mi familia”, explicó lo cantante. La emoción fue el sentimiento predominante en esta entrevista y finalmente ambos se acabaron sintiendo muy cómodos.

Serrat puede presumir de ser una de las pocas estrellas que no tienen rivales, es casi imposible encontrar a alguien que hable mal de él. Todo lo contrario, sus compañeros siempre dicen que ayuda a todo el que lo necesita.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp