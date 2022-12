Jesulín de Ubrique alimenta los rumores de crisis con su última decisión

Jesulín de Ubrique está bastante alejado del foco mediático, pero estos días ha vuelto a ser noticia de forma indirecta. Lo que ha sucedido es que su hermano pequeño, Víctor, se ha convertido en el flamante ganador de Pesadilla en el Paraíso. Un triunfo que ha traído consigo que salga a la luz la relación entre el clan.

Es más, la esposa del vencedor, Beatriz Trapote, dejó caer que el ex de Belén Esteban no estaba siempre cuando se le necesitaba. Un dato que venía a insinuar que no todo era perfecto entre los varones. Y parece que es así a tenor de lo último que se ha revelado: el mayor de los Janeiro no se ha comunicado con aquel tras su victoria.

Jesulín ha alimentado los rumores de crisis en la familia con su última decisión: no hablar con Víctor Janeiro. El marido de Beatriz Trapote lleva un tiempo en Cádiz y todavía no ha visto ni ha recibido la llamada del de Ubrique.

Jesulín de Ubrique, cuestionado

El marido de María José Campanario seguro que está feliz con el triunfo del menor de los Janeiro. Pero con lo que no estará tan contento es con el hecho de que se le haya puesto en el punto de mira. Ha sucedido con las declaraciones que se han realizado por parte del ganador y de la mujer de este.

Jesulín de Ubrique vio que su hermano expuso que lo necesitaba para todo y que quería que pasara todo el tiempo posible con él. Declaraciones que fueron aprovechadas por su esposa para añadir que su marido estaba siempre para toda su familia, pero que no siempre esto era recíproco. Afirmó: “Humberto y Carmen siempre están para él, pero Jesús está muy ocupado últimamente”.

Con esta frase, ella dejó en evidencia a su cuñado, que posiblemente se habrá sentido molesto por ello. Un enfado que se habrá visto acrecentado cuando ha visto que el ganador del reality ha tenido palabras de cariño hacia Belén Esteban. Sí, porque no ha dudado en darle las gracias por su apoyo público.

La crisis de los Janeiro siempre ha sido un secreto a voces, pero lo último que ha pasado lo ha empeorado todo. Jesulín tiene bastante responsabilidad, pues debería haber llamado a su familiar.

Esta situación podría ser la causante de que ahora los dos toreros del clan de Ambiciones no estén atravesando un buen momento. Y esto ha quedado en evidencia con lo que Víctor ha relatado en la última gala del programa. Exactamente se le ha preguntado qué le había dicho Jesulín de Ubrique sobre su victoria y él ha respondido: “Con mi hermano ha sido con el único que no he conseguido hablar”.

De esta manera, ha dejado boquiabierto a todo el mundo, pues no se entiende que no se hayan comunicado de alguna manera. Vamos, que parece que la crisis entre hermanos que se ha rumoreado podría ser verdad.

Eso sí, Janeiro ha explicado que “Mi familia está orgullosa y contenta porque sabe que me he comportado como soy”.

Jesulín de Ubrique conoce las justificaciones de Víctor

El padre de Andrea Janeiro ha podido escuchar en la citada última gala cómo el triunfador se defendía de quienes lo acusan de haber sido un mueble en el reality. Al respecto, ha manifestado: “Yo he sido yo al 100 %. Lo que he conseguido no es fácil y es que 20 personas, mis compañeros, me hayan respetado y me hayan dado cariño”.

Jesulín de Ubrique ha visto que el momento más emotivo ha llegado cuando a su hermano se le ha preguntado por la defensa que ha hecho de él su mujer. En este punto se ha emocionado: “El mejor regalo que a mí me ha dado esta cadena es ella, la madre de mis hijos. Con esto lo digo todo”.

“Sé que me ha defendido bastante bien, ha dado su juego y me ha defendido a capa y espada. Estoy muy orgulloso de cómo lo ha hecho”.

