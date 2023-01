Jesulín de Ubrique asesta un nuevo golpe a Belén Esteban

Jesulín de Ubrique hace años que está separado de Belén Esteban, no obstante la 'guerra' entre ellos parece que nunca se ha acabado del todo. Es cierto que de un tiempo para acá parece que las aguas estaban más calmadas, pero ahora se ha producido un hecho que supone un mazazo para la de San Blas. El torero ha hecho algo que le supone dar un revés al entorno de su ex.

En concreto, el gaditano a través de su hija Julia ha ganado una batalla judicial contra Telecinco y Kiko Hernández. La familia se va a embolsar la friolera de más de 200.000 € por intromisión ilegítima en el honor de la joven.

Jesulín, por supuesto, está feliz por esta victoria, que es un duro golpe para el entorno profesional de la madre de su hija Andrea.

Jesulín de Ubrique y el origen del conflicto

El marido de María José Campanario sabe que su primogénita, al cumplir los 18 años, dejó de manifiesto que no quería ser famosa. Lo solicitó y así se le ha respetado, ella quiera mantener su anonimato y no seguir la estela de sus padres. Y el torero también deseó que lo hiciera su hija Julia, pero desde que es mayor de edad ha pasado a estar en el foco mediático.

En efecto, nada más alcanzar dicha mayoría se comenzó a dar mucha información de ella. Es más, hubo programas, como Sálvame y Socialité, que dejaron de pixelar sus fotografías. Además, hubo reporteros que comenzaron a seguirla y nos dieron datos de sus estudios, de su labor como influencer e incluso de su vida amorosa.

Pero Jesulín, su mujer y la joven no se quedaron de brazos cruzados ante esta situación. Decidieron emprender medidas legales y la jugada les ha salido muy bien. Tanto es así que, como informa en exclusiva El Confidencial, la sentencia emitida por el Juzgado número 2 de Arcos de la Frontera (Cádiz) les da la razón.

Dicha sentencia condena a Mediaset por un “delito de intromisión ilegítima en el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”. Por este motivo, establece que el grupo debe pagar la friolera de 190.000 €. Además, también condena a Kiko Hernández, por declaraciones sobre la chica, a abonar 30.000 €.

Jesulín de Ubrique sabe que la sentencia marca un hito

El ex de Belén Esteban tiene claro que esta lo habrá pasado mal por la sentencia, porque es perjudicial para su cadena y para su amigo. Y también es consciente de que dicho fallo supone un paso importante a nivel de famoseo en nuestro país. Claro, porque, como ha afirmado el abogado de Julia, Mario Bonacho, establece que “ser personaje público no se hereda”.

“Además, el hecho de que ella publicara en Instagram muchas fotos personales no es excusa para que un medio las coja sin permiso expreso para destripar tu vida”.

Incluso el letrado de la familia de Jesulín de Ubrique ha manifestado que “mostrar tu vida privada en Instagram y convertirte en influencer no implica convertirse en esclavo de ello. Si nunca has colaborado con la prensa rosa ni concedido entrevistas donde hablas de tu vida privada, no eres persona pública a efectos jurídicos”.

El torero gaditano estará encantado con este triunfo, al igual que toda su familia, todo lo contrario que Belén y su entorno profesional. Eso sí, los Janeiro han ganado una batalla, pero no la guerra. Y es que todo hace indicar que Mediaset va a presentar el pertinente recurso ante la Audiencia Provincial para que las cosas no queden así.

