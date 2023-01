Jessica Bueno recibe el mensaje menos esperado de la nueva pareja de su ex

Jessica Bueno ha intentado ser muy hermética tras el divorcio con Jota Peleteiro La modelo ha intentado esquivar las preguntas de los medios de comunicación y no levantar más polémicas. Tan solo ser pronunció a través de un enigmático comunicado en redes sociales.

Sin embargo, su expareja y su nueva chica han mandado un contundente mensaje sobre la situación que atraviesan. El exfutbolista ha arrojado un poco de luz sobre los motivos de la separación, ya que desde que saltó la noticia de la ruptura no han frenado las especulaciones y rumores de infidelidad.

Jessica Bueno recibe el mensaje

Jessica Bueno y Jota Peleteiro formaban una de las parejas más estables y consolidadas del panorama español. Por ello, la noticia de su ruptura dejó a todos sin palabras. El pasado mes de noviembre, a través del programa Fiesta, los rumores de crisis comenzaron a salir.

| Instagram @jessica_bueno

Esas especulaciones fueron toda una realidad y días después la pareja daba por finalizado su matrimonio de más de 9 años de matrimonio. Tras saltar la noticia, Jessica intentó alejarse por completo de los medios de comunicación y de cualquier pregunta relacionada con ello.

La modelo fue muy escueta para hablar del duro momento personal que se encontraba atravesando. Pero la influencer cogió fuerzas y lanzó un comunicado a través de las redes sociales donde reflejaba toda la mezcla de sentimientos que estaba viviendo con la separación.

“Llorar mucho no es sinónimo de tristeza. Llorar por todo es el pan de cada día para una persona muy sensible. Y eso no significa que esté pasando por un mal momento. A veces sí, lloramos de rabia, de enojo y de tristeza. Otras veces lloramos por amor, alegría y felicidad. Y a veces solo estamos tratando de darle forma a sentimientos que no sabemos cómo expresar aún”, explicaba.

Ahora ha sido el exfutbolista quien ha querido pronunciarse sobre la separación y no lo ha hecho solo. Su nueva pareja también ha hablado y ha lanzado un contundente mensaje.

Recordemos que Jota comenzó su nueva relación a las pocas semanas de terminar con Jessica Bueno. De esta forma, las especulaciones de infidelidad estaban sobre la mesa.

Peleteiro lo ha querido dejar claro: “Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos, siempre voy a querer a Jessica. Me encargo de todo de la vida de mis hijos”, ha revelado.

Jota ha querido desmentir los rumores de infidelidad, revelado cómo conoció a su nueva pareja: “A mi pareja la conocí tres semanas después de que Jessica me pidiera el divorcio”, ha asegurado Jota.

El nuevo amor de Jota se pronuncia

Por otro lado, la mujer que ahora ocupa el corazón de Jota también ha querido hablar. Ella no tiene ninguna intención de formar parte de los medios de comunicación.

“No quiero ser famosa. Lo que te puedo decir es que la relación entre Jota y yo empieza cuando ellos ya se habían separado”, ha expresado.

| Instagram @jessica_bueno

La actual pareja de Jota Peleteiro ha mandado un mensaje directo a Jessica, dejando claro que ella no se interpuso en la relación:

“No me he metido en nada, a veces las personas quieren mostrar un matrimonio idílico cuando no es así. No tengo nada en contra de Jessica, jamás diré nada malo de ella”, ha asegurado la joven.

