Jessica Bueno confirma el duro rumor con una foto que aclara las dudas

Jessica Bueno ha visto que su tranquilidad se ha esfumado por completo. Y es que se ha convertido en noticia al desvelarse que ha roto la relación con su marido, el exfutbolista Jota Peleteiro. Ante estas habladurías ha decidido actuar publicando varias imágenes en sus redes sociales que están generando mucho revuelo.

Para algunos estas instantáneas son la confirmación de que él ha dejado a Jessica Bueno de un día para otro. Pero, para otras personas, solo indican que siguen juntos y felices. A ver tú qué piensas.

| Instagram @jessica_bueno

Jessica Bueno comparte varios momentos

La ex de Kiko Rivera se topaba ayer con la noticia de que se había separado de su pareja. En el programa Fiesta fue donde Amor Romeira dio a conocer este 'bombazo', que dejó a todo el mundo boquiabierto.

Explicó que la ruptura se había producido hace muy poco, después de que Peleteiro conociera a una chica en Ibiza. Reveló también que Jessica estaba destrozada y que él, mientras tanto, ya había comenzado a vivir en Bilbao con su nueva pareja. Es más, contó que esta se encontraba trabajando en una de las empresas de él.

La información dada por la colaboradora se veía apoyada en el hecho de que Jessica Bueno no compartía ninguna imagen con Jota en redes desde septiembre.

Ante el revuelo generado, la modelo ha decidido 'hablar' a través de fotos que ha subido a las stories de su cuenta de Instagram. En ellas aparece celebrando su cumpleaños juntos el pasado agosto. Y también se muestra con él y sus tres hijos el pasado octubre en una celebración de la Guardia Civil.

| Instagram @jessica_bueno

Imágenes estas que, para algunos, significan que sigue con él, aunque haga tiempo que no comparta nada. Pero para otras personas lo que quieren decir es que es cierto que la separación se ha producido hace poco y que esta la ha pillado por sorpresa. Tanto es así que el mes pasado seguían su relación como si nada.

Jessica Bueno y la 'imagen' que no se explica

Jessica Bueno ha generado revuelo con sus publicaciones y está provocando opiniones de todo tipo. Claro, porque no se sabe si confirman o desmienten el rumor.

No obstante, hay otro dato a tener en cuenta. Poniéndonos en el caso de que haya querido negar que esté separada, ¿qué hay de la instantánea que se mostró en Fiesta?

Nos estamos refiriendo a una imagen en la que Peleteiro aparecía junto a una chica, muy sonriente, y lo etiquetaba. Chica que, según Amor, es la nueva pareja de él. Sí, la que ha dejado Ibiza para marcharse a vivir juntos a Bilbao.

| Telecinco

Tal es la confusión existente que hasta las redes lo reflejan. Los internautas que han querido opinar sobre el asunto no tienen claro si la pareja está junta o no.

Quienes rechazan lo contado sobre Jessica Bueno por Romeira han dejado mensajes como “Si nos creyésemos todo lo que dice nos creeríamos ya cualquier cosa”. Sin olvidar otros como “No tiene ninguna credibilidad”.

| Instagram @jessica_bueno

Por el contrario, quienes consideran que ha habido ruptura dicen: “Qué tristeza me da ver que Jessica ponga recuerdos de su marido. Él mientras ha borrado todas las publicaciones con ella. Imagino que estará en ese momento tan doloroso de una separación”.

En esta misma línea nos encontramos: “Me quedo loca, no me lo esperaba. Desde fuera se veía todo bonito, pero no es oro todo lo que reluce” y “Madre mía, esto no se lo esperaba nadie”.

Habrá que esperar para conocer cuál es la verdad.