Jessica Bueno tiene nuevos problemas: qué ha hecho nada más divorciarse

No cabe duda de que Jessica Bueno está atravesando unos momentos muy complicados a nivel personal. Hace tan solo unos días que Jota Peleteiro anuncia la ruptura de la pareja. Ahora, ha sido Jessica Bueno quien ha querido pronunciarse al respecto con un mensaje que no ha dejado indiferente a nadie.

Jessica ha decidido utilizar sus redes sociales para mostrar su agradecimiento por todo el apoyo que ha recibido tras saltar la noticia de su separación del futbolista. Ya que, aunque Peleteiro ha afirmado que se trata de una separación "amistosa", todo apunta a que no ha sido así.

Jessica Bueno afronta un futuro lleno de incertidumbres

No cabe duda de que este año no ha sido el mejor para Jessica Bueno. La influencer y el exfutbolista llevaban más de 9 años de relación. Fue en 2013 cuando saltó la noticia de que la modelo ya le había encontrado un sustituto al hijo de Isabel Pantoja.

| Instagram @jessica_bueno

Su última aparición en público fue el pasado mes de junio, donde ambos acudieron juntos a la boda de Daniel Carvajal y Daphne Cañizares. Por aquel entonces, nadie sabía que la relación de la pareja estaba dando sus últimos coletazos. El exfutbolista publicaba a través de su cuenta de Instagram un comunicado donde anunciaba de forma contundente la separación.

Peleteiro escribía que tras un período de reflexión y de separación física, habían decidido formalizar su divorcio de forma amistosa.

El exfutbolista aseveraba en el comunicado que se trataba de una separación amistosa y que ahora tocaba pensar en el bienestar de sus hijos. Además, pidió respeto y comprensión, ya que estaban siendo momentos muy duros para los dos:

"Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible", señalaba el comunicado.

Sin embargo, no fue hasta ayer a última hora cuando Jessica también quiso pronunciarse. Aunque sus palabras distan mucho de las de su expareja: "Tantas mujeres abrazándome desde la distancia y que me reconfortan tanto. Tantas mujeres impulsándome hacia delante. Me siento afortunada por cada uno de los mensajes que he recibido. Gracias de corazón", escribía Bueno en una storie de Instagram.

| Instagram @jessica_bueno

Ahora, la modelo afronta un futuro lleno de incertidumbre tras la ruptura. Muchos han sido los que han señalado que la ex de Kiko Rivera no estaba lista para terminar la relación con Jota.

Jessica Bueno debe enfrentarse a nuevos quebraderos de cabeza tras la separación. Entre ellos, ¿dónde vivirá ahora?

Jessica estaba residiendo en Vitoria junto a su pareja, debido principalmente a los compromisos profesionales de su pareja. Ahora, todo apunta a que Bueno podría regresar a su Sevilla natal, donde vive el resto de su familia.

Jessica Bueno y su nueva etapa

Jessica Bueno decidió dejar en un segundo plano su carrera como modelo para centrarse en el cuidado de sus hijos. Ahora que la pareja ha decidido separar sus caminos, Jessica deberá retomar sus proyectos laborales.

En los últimos años, Jessica ha sabido desenvolverse muy bien en redes sociales, y probablemente será ese el camino que esté dispuesta a tomar. Por el momento, Jessica Bueno tendrá que recomponerse de este duro golpe, y no cabe duda de que se refugiará en los suyos para sobrellevarlo.