Ivonne Reyes vuelve a tener miedo y Pepe Navarro es el responsable

Parece que la historia de Ivonne Reyes y Pepe Navarro nunca llegará a su fin. La modelo y el presentador no tienen ningún tipo de relación. Sin embargo, tendrán que verse en un nuevo cara a cara debido a una denuncia interpuesta por Ivonne Reyes al popular periodista.

Dicho juicio se celebrará el próximo 14 de febrero. Ivonne demandaba al presentador por haber atentado contra su honor con declaraciones injuriosas. Este juicio viene después de que el pasado 18 de enero, Ivonne perdiese otra demanda contra Pepe Navarro por un delito de amenazas y acoso.

Ivonne acusó al presentador el pasado mes de junio de haber creado una estrategia "para poner en peligro su vida y sentir miedo". La justicia no le ha dado la razón a la colaboradora de televisión. Sin embargo, la historia volverá a repetirse en unas semanas.

Ivonne Reyes se volverá a enfrentar a Pepe Navarro

El pasado 2 de junio de 2022, Ivonne Reyes denunciaba al presentador por un supuesto delito de amenazas y acoso. La venezolana aseveraba que estaba siendo víctima de una persecución por parte del presentador. Según aseguraba Reyes, se sentía "totalmente desprotegida".

| La Noticia Digital

Las palabras por las que Ivonne denunció fueron unas declaraciones que Pepe hizo en el plató de Viva la vida contra ella y Vanessa Martín: "Son capaces de todo por salir en televisión y cobrar. El morro lo tienes tú, querida Ivonne Reyes. Eres una sinvergüenza y lo sabes perfectamente. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Di el nombre del padre. Atrévete a decir el nombre del padre", sentenció el presentador.

Dicha denuncia, interpuesta por Ivonne Reyes, se sostenía sobre la base de que "el presentador habría urdido una estrategia para poner su vida en peligro". Pepe Navarro negó los hechos por completo. Además, el presentador aseguró en sede judicial que esa denuncia solo tenía "fines meramente destructores hacia su persona".

Navarro aseveraba que estaba siendo víctima de unos ataques fruto de la imaginación de la denunciante. Pepe afirmó que él no estaba detrás de ninguna trama contra la modelo.

Finalmente, el pasado 18 de enero, la justicia la dio la razón al presentador. Pepe se mostró muy conforme con la resolución del caso. Navarro comentó a los medios que esto se asemejaba a una "obsesión" por parte de Ivonne hacia su persona:

"Todo esto que está haciendo responde a una persecución y acoso permanente que lleva ocurriendo desde hace catorce años. Parece obedecer más a una obsesión que a un comportamiento racional", aseguró a los medios tras la resolución.

| Mediaset

Pero esto no acaba aquí, el próximo 14 de febrero, Ivonne y Pepe volverán a enfrentarse por otra denuncia interpuesta por la colaboradora de televisión. En esta ocasión, Ivonne denunciaba al presentador por unas declaraciones que hizo Navarro sobre ella, donde Ivonne considera que su derecho al honor se vio en entredicho.

Ivonne Reyes, cansada de tener miedo

La colaboradora se ha mostrado muy fuerte en todo momento, pese a que la justicia no le ha dado la razón. La colaboradora ha asegurado haber tenido momentos donde ha sentido miedo, pero piensa seguir adelante.

"He tardado, pero ya sé el camino. Que no permitan insultos, vejaciones… se puede parar. Aunque estemos de cara al público, no todo se puede admitir ni permitir porque trabajes en televisión. Insultos, amenazas, injurias… hay que denunciarlas", revelaba Ivonne.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp