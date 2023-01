Ivonne Reyes anuncia una noticia que partirá el corazón de su hijo

La guerra judicial entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece interminable y hace unos días se ha sabido que la última batalla entre ambos en los juzgados tuvo un claro vencedor.

En este caso, Ivonne Reyes ha perdido ante el que es legalmente padre de su hijo Alejandro. La Audiencia Provincial de Madrid le ha declarado inocente de un presunto delito de acoso y amenazas denunciado por la modelo el pasado junio.

Pepe Navarro entraba de forma furibunda en Viva la vida para proferirle una serie de insultos a Ivonne Reyes que consideró que eran demandables.

Entre los mismos, encontramos “sinvergüenza, farsante, jeta o repugnante”, unas palabras malsonantes por las que Ivonne no se quedaba callada.

Esta se presentó en el 'Juzgado de Violencia contra la Mujer Nº 1' porque para ella “los insultos, injurias y amenazas hay que denunciarlas”.

Ivonne Reyes deja a su hijo sin habla tras el mazazo

Lo cierto es que en primera instancia, Navarro fue absuelto y meses después, la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado que el presentador no ha cometido ningún delito contra la modelo venezolana.

Sobre esta mala noticia, Ivonne Reyes confesaba ante los micrófonos de Europa Press que “no estoy enfadada para nada” y asume que era esperable.

“Tampoco me esperaba otra cosa, para mí ha sido un avance y estoy agradecida de que se me haya hecho caso. Y las mujeres que estamos dentro de este mundo me podrán entender”, sostuvo sin confirmar del todo si esta sentencia puede ser recurrible.

Sin duda, este es un duro varapalo para la presentadora, que sabe que no puede rendirse porque en apenas dos semanas tiene un nuevo encuentro judicial con Pepe Navarro. Hablamos de una nueva demanda por “unas declaraciones injuriosas y que atentan contra su derecho al honor” que el presentador cordobés hizo a una agencia de noticias.

“Confío en la Justicia y no voy a parar”

“Espero que la Justicia me escuche y que por fin, algún día, me hagan caso, y ya me están haciendo caso, porque es la segunda vez que vamos. El 14 de febrero, que ya es casualidad, pero nunca lo he celebrado mucho. Confío en la Justicia y no voy a parar, no tiro la toalla, lo llevo con tranquilidad”.

“Estoy haciendo otras cosas, disfrutando con mi gente, y lo que me interesa es la justicia, la verdad. El resto... ya está”, confesaba, poniendo de manifiesto que lo que menos busca es el dinero de su ex.

A pesar del mazazo sufrido, Ivonne tiene todo el apoyo de su hijo Alejandro, que según ella quiere estar fuera de todo este proceso de demandas.

“Está en otro 'mood', mi hijo está con cine, estudiando y, aparte, mi familia, mi vida y mi mundo. Estoy apoyada por mi gente y por la Justicia. Tarde, pero está”.

Ivonne Reyes responde a la pregunta del millón

Preguntada sobre si le gustaría hacer una docuserie de su vida, Ivonne ha respondido lo siguiente. “Daría para muchas cosas y será como Lo que el viento se llevó. Pero la verdad, es que lo que me interesa es, primero, la parte legal, siempre, y que se haga justicia divina y terrenal”.

Antes de subirse al coche que le ha ido a recoger, la modelo ha concluido así su speech. “Estoy centrada en lo que va a pasar y sencillamente, quiero seguir mi vida, pero no voy a parar nunca”, sostenía.

“Pero ni yo ni por favor, ninguna. Aunque parece que no hay luz, sí la hay. Pero hay que tener paciencia”, finalizaba dejando claro que no se va a rendir.

