‘La Isla de las Tentaciones’: desvelan cuánto alcohol dan a los participantes

La Isla de las Tentaciones es de los realities más exitosos de nuestro país y hace unos días dio comienzo su sexta edición. Lo ha hecho con imágenes y comportamientos impactantes desde el principio que están dando mucho de lo que hablar. En concreto, han llevado a los espectadores a pensar cuánto beben los concursantes en las fiestas para desinhibirse de esta manera.

Y precisamente este dato, la cantidad de bebidas alcohólicas que se les da, ha salido a la luz. Lo ha hecho a través del testimonio de dos chicos que participaron en él. Uno acudió con su novia al programa y otro lo hizo en calidad de tentador.

La Isla de las Tentaciones, sorprendente

El reality presentado por Sandra Barneda ha comenzado fuerte su sexta edición. Y es que en solo dos programas que se han emitido hemos visto ya broncas y tonteos muy descarados. Es más, se han mostrado fiestas de los participantes en los que se les ve ‘perjudicados’ y demasiado desinhibidos.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Que en estas dos entregas de La Isla de las Tentaciones haya concursantes que ya hayan llamado la atención por su comportamiento en las citadas fiestas ha propiciado revuelo. Pero es que, además, ha surgido el interés por saber cuánto beben en esas celebraciones para comportarse de esa manera.

Hasta el momento tenemos que decir que hay dos exconcursantes que ya desvelaron la cantidad de alcohol que se les da. El primero fue Diego, quien fue con su novia Lola al reality en la tercera temporada. Este, a través de las redes sociales, reveló hace unas semanas que “hay barra libre, pero con control”.

“Cuando alguien se veía que iba muy afectado, se le cortaba y no le daban más. Era muy gracioso porque el alcohol me trae buenos recuerdos. Nos lo ponían en la cocina porque no se puede mostrar en televisión”.

| MEDIASET

Incluso confesó que “En la cocina estaban sirviéndotelo y te llamaban para decirte: «Ven, Diego, recárgate eso. Recárgate la copa o tómate un chupito», para que no se viese”.

Y no ha sido el único que ha explicado cómo en La Isla de las Tentaciones se les ofrece alcohol. También lo ha hecho Hugo Paz, tentador de la quinta edición. Este dijo en una entrevista para Los 40: “Como no sé si puedo decir que tomábamos copas, digamos que tomábamos refrescos de naranja, de cola y de limón”.

“Nos daban un máximo de cuatro refrescos. Nos fijaban un máximo, porque la gente se ponía ahí que no veas”.

La Isla de las Tentaciones: sus imágenes más impactantes hasta el momento

La sexta edición de La Isla de las Tentaciones se ha convertido líder de audiencia cada una de las noches que se ha emitido. Y, por supuesto, también ha pasado a ser lo más comentado en redes sociales. Claro, porque los espectadores se han quedado perplejos con todo lo que está pasando en solo dos entregas.

| TELECINCO

Lo que viene no es menos. Para el próximo lunes ya sabemos que se produce la primera infidelidad de la temporada, quizás la más rápida de la historia del programa. Será la de David, que se olvidará de su novia, Elena, para intimar con la tentadora María.

Asimismo, veremos que otros concursantes se animan a ciertos juegos y bailes que, cuanto menos, dejan claro que parece que no tienen pareja. Nos estamos refiriendo a Álex, Marina, Naomi, Lydia y Alejandro.

Hay que prepararse porque vienen curvas.