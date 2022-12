Isabel Rábago explica qué ha pasado tras la infidelidad más famosa

Isabel Rábago es una de las periodistas que más de cerca ha seguido todo el entramado de Alba Carrillo y Jorge Pérez. Ahora, la colaboradora de televisión asegura ser conocedora de los próximos pasos que dará el ex guardia civil tras volver al ojo público.

El ganador de Supervivientes 2020 decidió junto a su mujer, Alicia Peña, desaparecer por completo de la vida pública tras estallar la noticia. Sin embargo, las últimas informaciones de Isabel Rábago revelan algo muy esclarecedor: Jorge estaría dispuesto a hablar y defenderse.

Isabel tiene mucha información y ha explicado qué ha ocurrido tras la infelidad más famosa de Telecinco. El colaborador habría estado esperando el momento indicado para por fin pronunciarse al respecto y justificar sus acciones.

Isabel Rábago sabe que Jorge va a tomar medidas legales

La periodista ha ido con pies de plomo a la hora de pronunciarse sobre el entramado de Jorge y Alba Carrillo. Isabel sabía los motivos por los que la pareja se alejó de la televisión y guardaron un tiempo prudencial. El ganador de Supervivientes 2020 ha regresado a Madrid, y parece que su vuelta a la capital esconde mucho más de lo que se sabe.

| Mediaset

En las imágenes que ha mostrado El Programa de Ana Rosa, el colaborador de televisión aparecía muy bajos de ánimos y sin ganas de hacer ninguna declaración. Los reporteros intentaban sonsacarle información, pero él respondió de forma escueta y tajante al ser preguntado por cómo se encuentra: "¡Pues imagínate!", respondía.

Isabel Rábago se pronunciaba en el programa y revelaba qué iba a pasar de ahora en adelante. La colaboradora ha mantenido el contacto con Jorge, pero ha preferido ser cautelosa a la hora de hablar de la infidelidad más famosa de los últimos tiempos.

Rábago sabe que Jorge está atravesando uno de los momentos más duros de su vida, y que nunca hubiese imaginado la dimensión que ha tomado. El colaborador se encuentra en Madrid junto a su abogado para comenzar a emprender medidas legales por todas las informaciones y declaraciones que se han vertido sobre él:

"Lleva tres días en Madrid, él ya está en la fase de tomar las riendas de este asunto y está teniendo varias reuniones con su abogado. Se están visionando absolutamente todas las declaraciones que se han hecho en televisión y él está solo, precisamente, por este motivo", confesaba la periodista.

Isabel Rábago habla sobre el estado de Alicia

Por otro lado, Isabel ha estado muy pendiente también de la tercera en discordia, Alicia. Según ha revelado la periodista, la coach motivacional también estaría atravesando momentos muy duros. En las últimas semanas, Alicia ha tenido que ver cómo se la colocaba en el centro del huracán mediático, cuestionando incluso su trabajo.

| Twitter @palito_Pica

"Alicia continúa con su gente, arropada. A mí me sigue preocupando Alicia porque tiene momentos de muchísimo bajón. Muchísimo. Creo que también a Jorge le ha venido bien estar fuerte estos últimos tres días, ocupado en lo que él quiere hacer", revelaba Rábago.

Isabel asegura que Jorge está dispuesto a luchar por su honor, ya que su abogado considera que se le ha vulnerado por completo:

"Yo he preguntado y lo que me dicen, una vez visionados los vídeos, ven que se han producido auténticas salvajadas televisivas y contra eso se va a luchar. Él admite su error y todas esas imágenes. No se ha montado una película ajena, lo que pasa es que no le habéis escuchado", sentenciaba la periodista.

