Isabel Rábago causa impacto al desvelar qué está pasando en su vida

Isabel Rábago ha vuelto a sorprender a todos sus seguidores al desvelar qué es lo que está pasando en su vida. Y es que, después de recibir varias críticas, la comunicadora ha dejado muy claro que ella tiene "dos vidas" completamente diferentes.

No hay ninguna duda de que en los últimos años, esta colaboradora de televisión se ha convertido en uno de los rostros más importantes dentro de Mediaset España, pero no solo por sus conocimientos en el mundo del entretenimiento.

Gracias a su incuestionable preparación en el ámbito legal, Isabel Rábago es una de las tertulianas más completas de todo este grupo audiovisual.

Pero esta gran exposición no siempre es beneficiosa. Y es que, esta periodista y abogada siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua a la hora de hablar sobre los temas más polémicos de la actualidad social de nuestro país.

Esto ha supuesto que, durante toda su carrera profesional, haya ido acumulando una gran cantidad de detractores. Ahora, Isabel Rábago ha acudido a sus redes sociales para compartir qué es lo que está pasando en su vida privada.

Isabel Rábago, más sincera que nunca

Isabel Rábago ha decidido no esconderse más y ha compartido con todos sus seguidores de Instagram unas profundas reflexiones acerca de su vida más íntima.

Este viernes 6 de enero, la periodista compartió en su perfil de esta red social una entrevista en la que ha hablado de las diferencias que existen entre su vida dentro de la pequeña pantalla y su faceta más personal.

"Tengo dos vidas. La de verdad y la que me inventan. Es inevitable, creo que a todos nos pasa", comienza explicando Isabel Rábago como resumen en la descripción de dicho post.

Antes de ver el vídeo, los followers de la comunicadora han podido saber las técnicas que usa para poder lidiar con este problema. "¿Qué hago yo ante eso? Protegerme, alejarme, no estar pendiente, perdonar y tener compasión por aquellos que reescriben o inventan".

Además, Isabel Rábago ha dejado muy claro que todo eso y "el tener una vida totalmente independiente de los focos, buscando constantemente salir de mi zona de confort, formándome, estudiando, aprendiendo", le han permitido "estar a salvo, ser libre y plenamente feliz".

En el vídeo, la abogada se ha tenido que enfrentar a algunas delicadas preguntas acerca de su carrera profesional como comunicadora. Y es que, cuando le han preguntado si tiene algún enemigo dentro de la televisión, la exsuperviviente ha sido muy contundente: no.

"No considero que tenga enemigos y quien se considere enemigo mío tiene un problema porque no tiene mi atención", ha confesado entre risas antes de aclarar que es "mucho más fácil" que la imagen que proyecta.

Isabel Rábago asegura que "lo que pueden ser batallas televisivas", las deja ahí y no se las lleva al terreno de lo personal. "Eso forma parte de mi trabajo, es que yo tengo una vida muy aparte de la tele y esto es lo que me permite tener siempre los pies en el suelo".

Por otra parte, la colaboradora de Telecinco ha sido preguntada por las diferencias que existen entre la imagen que muestra a los demás y cómo es ella realmente.

"Yo creo que hay una imagen de mí de que soy muy vehemente, cortante, fría, inquisitiva y que intento imponer lo que pienso", pero nada más lejos de la realidad.

Isabel Rábago se considera "tremendamente tímida y tremendamente sensible". Por eso, lo que hace siempre "es protegerme para no darte a ti ni una mínima pista de dónde me puedes dañar".

Y esto es algo que ella considera que todos los que trabajan en la tele "hacen por defecto". "Por eso para mí es muy importante no pasar determinados límites", ha asegurado, haciendo referencia a la barrera que separa lo personal de lo profesional.

