Isabel Rábago anuncia las novedades del embarazo más deseado

Isabel Rábago ha hecho muchos méritos para convertirse en el rostro más destacado de Telecinco y ha conseguido su objetivo. Recientemente ha dado una noticia que ha causado impacto: se avecina tormenta dentro de una familia muy mediática. Rábago ha desvelado lo que planeó Tamara Falcó para su primer hijo, el embarazo más deseado de la prensa del corazón.

Isabel Rábago maneja muchos datos sobre los personajes del momento y siempre trabaja con las mejores fuentes informativas. Tiene muy buenos contactos, por eso ha descubierto los planes que Tamara tenía para su bebé: ya tenía elegido el padrino. La marquesa quería que Hugo Arévalo, su supuesto novio actual, fuera el padrino de su hijo con Íñigo Onieva.

Isabel ha hablado con un testigo fundamental. Esta persona asegura que Íñigo se siente muy ofendido con su amigo, cree que se ha saltado todos los códigos y que le ha traicionado. El empresario no quiere saber nada más de él, de hecho ya no comparten los mismos grupos en las redes sociales.

Isabel ha explicado que la situación es bastante tensa porque la hija de Carlos Falcó está realmente ilusionada y no esconde. Recuerda que es soltera y que está en su pleno derecho de actuar como considere oportuno: no tiene miedo a las críticas. Por eso se ha sentado en El Hormiguero y no ha perdido el tiempo en desmentir la información.

Rábago, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, vaticina que está por venir una época complicada para Tamara. Cada vez hay más periodistas que está investigando en la vida de su novio y los secretos tienen una vida de demasiado corta. La revista Semana asegura que es un chico “de buena familia” y que tiene varias empresas a su cargo.

Isabel Rábago quiere contar todo lo que sabe

Isabel siempre ha destacado por no tenerle miedo a nada, por eso no le ha temblado la voz al hablar de la marquesa de Griñón. Ha anunciado novedades de su embarazo, una noticia que muchos periodistas llevan años persiguiendo y no consiguen. La tertuliana asegura que en su momento estuvo a punto de producirse, pero la ruptura lo ha cambiado todo.

Rábago ha dejado a sus compañeros sin aliento, pero todos saben que la información que maneja es completamente real. Según cuenta, el ex de Falcó está “cabreado no, lo siguiente” porque considera que lo que ha hecho su amigo es “una alta traición”. Conocía a Hugo desde hace mucho tiempo y no esperaba que fuera a jugar tan sucio ni a aprovecharse de su dolor.

La influencer sabe que Íñigo está arrepentido, pero no quiere saber nada más de él. Ha perdonado lo que hizo, aunque nunca volverá a confiar en sus palabras, por eso la reconciliación es imposible. En estos momentos solamente quiere pensar en su historia de amor con Hugo y todo hace pensar que esta vez sí tendrá un final feliz.

Isabel Rábago tiene las ideas claras

Isabel ha participado en varios concursos de Telecinco, pero no ha traspasado los límites. Algunos le han querido convertir en personaje, pero ella es una gran profesional y se ha mantenido firme. El último programa para el que ha trabajado fue Secret Story y ahora ha retomado su faceta periodística.

Rábago también está formándose para convertirse en abogada, solamente le queda aprobar un máster. Es una buena tertuliana y quiere seguir avanzando. Sus noticias pasan a la historia, por eso lo que ha contado sobre el embarazo de Tamara Falcó está causando sensación.

