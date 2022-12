Isabel Rábago abre una puerta a la reconciliación en plena tormenta

Isabel Rábago no ha podido mantener la boca cerrada la semana pasada. Tras confesar Tamara Falcó que está conociendo a Hugo Arévalo y que no mantiene ya ningún tipo de contacto con su ex pareja, íñigo Onieva, la periodista ha hablado al respecto.

Isabel Rábago no ha querido seguir ocultando la verdad y ha confesado en el plató de Ya es mediodía algún que otro detalle que envuelve por completo a la marquesa. Una información que ha dejado a muchos sorprendidos y que nadie se esperaba a estas alturas.

Isabel tiene mucha información e insinúa que, a pesar de la tormenta, Tamara e Íñigo podrían reconciliarse. No como novios, pero sí como grandes amigos porque han vivido muchos momentos juntos.

Isabel Rábago saca la verdad a la luz

Hace varias semanas los focos se han dirigido hacia Tamara Falcó. La marquesa de Griñón continúa en el punto de mira mediático tras haber salido a la luz su relación con un empresario de éxito. Tras los rumores sobre el tema, Tamara no ha podido contenerse y ha roto su silencio finalmente.

Dos revistas han tenido la confirmación de la propia influencer, dónde ha reconocido que actualmente se encuentra conociendo a Hugo Arévalo. De momento, no tienen una relación o algo serio, pero están quedando. La influencer, además ha asegurado que no ha vuelto a hablar con su expareja, Íñigo Onieva.

| Instagram (@tamara_falco)

Este no tiene su nuevo número de teléfono, y según afirma ella no han tenido, ni están teniendo ningún tipo de contacto.

Después de estas declaraciones, Isabel Rábago ha querido destapar a la joven. Según la periodista las declaraciones proporcionadas a los medios no están siendo del todo ciertas. La comunicadora ha afirmado en el plató de Ya es mediodía algún que otro detalle que la marquesa no ha contado y se ha saltado.

Lo que no ha querido contar

Isabel Rábago no ha podido mantener la boca cerrada y ha querido pronunciarse sobre las declaraciones dadas por la joven. La periodista ha asegurado en el plató de Ya es mediodía que la marquesa no ha sido sincera en absoluto. Según Rábago sí que está teniendo contacto con Íñigo, y además se han visto en persona.

“El pasado 30 de noviembre en Madrid Tamara e Íñigo se ven físicamente. Durante varias horas, y en esa conversación es Tamara la que le dice a Íñigo que Hugo le está tirando los trastos”, ha confirmado Isabel Rábago.

Al parecer su ex prometido ya sabía de ante mano que Hugo le estaba tirando la caña a su ex prometida. Una información que ha dado mucho de que hablar esta última semana. Íñigo ha conocido que había más allá de una simple amistad mucho antes de lo que nosotros habíamos pensado.

Rábago ha conseguido los mejores datos| Instagram @ionieva

“El 1 de diciembre, él le pregunta a sus amigos y le dicen que algo se está rumoreando”, continuaba Isabel Rábago.

¿Realmente, existía una amistad?

En el plató de Ya es mediodía han existido todo tipo de comentarios al respecto. Después de que Isabel Rábago destapase toda la verdad sobre la marquesa de Griñón, su actual ilusión y su ex prometido, alguien más ha añadido más detalles al asunto.

El colaborador, Iván García ha confirmado que Íñigo y Hugo no eran tan amigos. Una cuestión que han querido hacer creer a todo el mundo, pero que finalmente no ha colado. La verdad es que siempre han tenido cierta rivalidad tanto en el tema de los negocios, como en el grupo de amigos.

“No es la primera vez que compiten por algo o por alguien” aseguraba Iván. Una nueva información que junto con las declaraciones de Isabel Rábago han dado mucho de que hablar.

De momento, no hemos conocido más detalles al respecto, pero estamos seguros de qué la joven tendrá que pronunciarse. Deberá aclarar de un momento a otro, si de verdad ha visto a su ex prometido.

