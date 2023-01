Isabel Preysler zanja lo de su nuevo novio y promete no volver a hacerlo

Isabel Preysler es conocida como “la reina de corazones” porque controla mejor que nadie cómo funciona el negocio de la prensa. Leva toda la vida vendiendo portadas, algunas las regala y otras las intercambia por colaboraciones con marcas. En Sálvame han explicado que debe cuidar mucho su imagen porque debe seguir manteniéndose en la misma línea.

Isabel Preysler ha zanjado lo de su nuevo novio: ha roto su silencio y ha dado explicaciones para que el público comprenda la situación. Tiene muy buenos amigos y los reporteros le van a ver con diferentes hombres, pero ella asegura que no está enamorada. De hecho ha prometido que no volverá a hacerlo, al menos por un tiempo porque no se siente preparada.

Isabel, según ha contado la periodista Alejandra Prat, estaba saliendo con un millonario atractivo que le había robado el corazón. Ella lo niega, pero reconoce que comparte su vida con diferentes personas que bien podrían ser sus compañeros sentimentales. El problema es que ahora no quiere tener novio, por eso ha rechazado a todos y solo quiere tener amigos.

Isabel ha prometido que no volverá a hacer nada que alimente los rumores, irá siempre con la verdad por delante para evitar revuelos. Ha zanjado lo de su nuevo novio y ahora quiere tranquilidad, tampoco pretende estar dando entrevistas cada cierto tiempo. Nunca se ha caracterizado por exponerse demasiado, todo lo contrario: aparece en ocasiones muy concretas.

Preysler ha hablado en primera persona porque para ella es muy importante zanjar el tema, no quiere que Vargas Llosa se ofenda. Supuestamente en privado tiene un discurso diferente, pero en público ha dejado claro que será el último hombre de su vida. En Antena 3 aseguran que no está contando la verdad y que ya tiene una nueva relación, son dos versiones completamente distintas.

Isabel ha pensado que lo mejor era conceder una entrevista en ABC, lo ha hecho con su periodista de confianza: Pilar Vidal. Ha dejado todo muy claro, sabe que Vargas Llosa podría ofenderse si descubre que ya está enamorada de otro y eso sería malo. Empezaría una batalla que no le interesa a ninguno de los dos porque ambos necesitan estar lejos de los revuelos del corazón.

La ex de Julio Iglesias ha sido acusada de tener comportamientos incompatibles con la fidelidad, lo dice Pilar Eyre en la revista Lecturas. La catalana asegura que Preysler nunca ha tenido reparos, siempre ha luchado por el hombre que le gustase en un determinado momento. Ella nunca ha confirmado que haya engañado a ninguno de sus novios, asegura en ningún momento ha tenido amantes.

“Lo único que quiero es estar tranquila una temporada larga o el resto de mi vida”, ha contado la madre de Tamara Falcó. No tiene intención de volver a hacer lo que hizo con Vargas Llosa, no quiere más historias de amor porque la última ha terminado mal. Ella le acusa a él de celoso y él le acusa a ella de ser una mentirosa, por eso el público está dividido.

Isabel está al tanto de lo que cuentan de ella y cada vez son más los periodistas que quieren verla en brazos de otro. Ella entiende la confusión porque tiene muchos amigos que cuadran en sus gustos, pero desea zanjar el tema cuanto antes. Según su versión, no está enamorada de nadie y no volverá a sentir en un tiempo, pero podría estar mintiendo.

Preysler es la primera en actualizar lo que está pasando en su vida, pero en esta ocasión promete que no tiene nada que contar. Todo ha sido una confusión y ella está deseando que se calmen las cosas para que Vargas Llosa sea cosa del pasado cuanto antes.

