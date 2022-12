Isabel Preysler y Vargas Llosa rompen por estos dos motivos

Isabel Preysler ha concedido su entrevista más complicada, lo ha hecho en la revista ¡Hola! y ha sido completamente sincera. “Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente”, comenta dentro del citado medio. Según ha salido publicado, hay dos motivos que han llevado a la pareja a poner fin a lo que parecía un amor idílico.

Isabel Preysler prefiere no entrar en detalles y se ha comprometido a guardar el secreto, pero su entorno ha hablado más de la cuenta. Supuestamente Vargas Llosa es demasiado celoso, celos que ha contagiado a la reina de corazones en los últimos meses. Los “celos infundados” serían el primer motivo, pero el medio 20 Minutos apunta otra razón más: el desgaste de la pareja.

| Europa Press

Isabel estaría cansada de luchar, así que habría sido ella la responsable de la situación: ha tomado la decisión de forma unilateral. Hará todo lo posible para que sea una separación amistosa, pues han estado muchos años juntos y se siguen teniendo aprecio. Vargas Llosa está realmente sorprendido porque no esperaba que Preysler fuera tan tajante: no hay vuelta atrás.

Isabel siempre ha sido bastante discreta con su vida privada, a pesar de que concede entrevistas y habla con periodistas. Llevaba un tiempo en crisis con Mario, pero nunca dijo nada porque para ella no era un tema cómodo, quería evitar el escándalo. Justo cuando iba a dar un paso adelante surgió el escándalo de Tamara Falcó, así que tuvo que esperar.

“No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión”. Preysler prefiere mantenerse al margen, a pesar de que tiene una responsabilidad con el público que no puede eludir. Su relación ha estado en boca de todos durante mucho tiempo, así que es lógico que anuncie la noticia.

Isabel Preysler podría ser celosa y desconfiada

Isabel, según lo que se ha contado, llevaba un tiempo desconfiando de Vargas Llosa, quien también es bastante celoso. Ambos han cometido errores y han pensado que lo mejor para todos es terminar la relación, a pesar de que será muy duro. Estaban acostumbrados a estar juntos, tanto que el escritor quería casarse con la madre de Tamara Falcó.

| EuropaPress

Preysler siempre ha dicho que estaba encantada con Llosa, pero que no tenía ninguna intención de casarse. Para ella lo importante es que eran felices, por eso cuando han dejado de serlo ha puesto punto y final a la historia de amor. La segunda razón, el desgaste de la pareja, era un secreto a voces, de hecho los rumores sonaban cada vez con más fuerza.

La reina de corazones tiene que invertir muchos esfuerzos en normalizar su situación: no puede permitirse un nuevo escándalo. Ahora lo único que importa es que la prensa respete su intención de no querer hablar. Está cansada de escuchar siempre lo mismo, así que ha querido ser ella la que comunique la noticia de la ruptura.

Isabel Preysler vivirá sola en Madrid

Isabel es dueña de una mansión situada en el centro de Madrid, en la única zona del centro que tiene chalets. Compartía la casa con Vargas Llosa, así que ahora el escritor deberá mudarse. Él también tiene una propiedad en la capital, cerca de El Retiro, de hecho pasaba largas temporadas ahí cuando quería crear.

Preysler intentará ponerle las cosas fáciles, él no se maneja tan bien con los medios y no quiere que quede desprotegido. Supuestamente ha sido una separación amistosa. En teoría no deberían tener demasiados problemas: la situación está clara.