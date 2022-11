Isabel Preysler, triste al saber qué hace su hija durante el tratamiento

Isabel Preysler está de plena actualidad por una noticia que no es de su agrado: la última ruptura sentimental de Tamara Falcó. La marquesa ha concedido una entrevista para presentar su nueva colección de ropa y ha contado algo importante. Reconoce que está en tratamiento y que está haciendo algo bastante duro: no hablar con Íñigo Onieva.

Isabel Preysler se ha quedado sin aliento cuando ha escuchado a Tamara decir que no llama a su ex “por prescripción médica”. Nadie sabía que la situación era tan grave, de hecho los amigos de la diseñadora ya insinuaban que todo estaba olvidado. Parece que queda un largo camino por recorrer antes de que Íñigo forme parte del pasado de Falcó.

Isabel está triste, fue la primera en darse cuenta de que su antiguo yerno no era tan honesto como quería dar a entender. Cada vez circulaban más rumores, el problema es que venían de personas que no generan demasiada confianza delante de las cámaras. Fani Carbajo, participante de La Isla de las Tentaciones, aseguró que Íñigo había intentado coquetear con ella.

Isabel, según han contado en Telecinco, se puso en contacto con Fani Carbajo para agradecerle lo que había hecho por ella. Gracias a su información supuestamente empezó a investigar y se dio cuenta de que el novio de Tamara no era de fiar. La marquesa también lo tiene claro, por eso sus médicos le han recomendado que mantenga las distancias.

Preysler ha estado realmente preocupada porque su hija ha estado en boca de todos por otro asunto todavía más complicado. Le acusaron de ser una homófoba y de haber dado un discurso que iba en contra de los derechos de los homosexuales. Nada más lejos de la realidad, Falcó nunca tuvo intención de hacer daño a nadie y nunca ha pensado nada negativo sobre el colectivo LGTBI.

Isabel Preysler, al tanto de los nuevos rumores

Isabel conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón y sabe que los reporteros están persiguiendo a su pequeña. Quieren verla acompañada, pero de momento habrá que esperar porque no quiere enamorarse de nuevo. Asegura que es algo temporal, volverá a creer en el amor, pero de momento prefiere estar tranquila.

Preysler sabe que han relacionado a Tamara con Cayetano Rivera, quien acaba de separarse de Eva González. Según los rumores, está intentando acercarse a la familia porque está interesado en la aristócrata, pero no es así. Realmente es amigo del clan desde hace tiempo, por eso han salido unas fotos suyas al lado de la reina de corazones.

La novia de Vargas Llosa controla la situación y no permitirá que ningún escándalo vuelva a salpicar a sus seres queridos. Le ha dado buenos consejos a Falcó, por eso ha concedido una entrevista para explicar que no tiene miedo a “quedarse soltera”. Sabe que es una opción más, así que no tiene prisa en encontrar el amor, quiere que llegue solo.

Isabel Preysler está perdiendo mucho dinero

Isabel cuenta con el apoyo de ¡Hola!, su revista de cabecera, y podría contar su versión en cualquier momento. El problema es que no quiere hacerlo porque pretende proteger la intimidad de los suyos. Ha rechazado grandes ofertas, un dinero que ha perdido por el bien de la estabilidad familiar.

Preysler guarda silencio y ha tomado una decisión: no hablar con la prensa hasta que haya pasado la tormenta. La ex de Íñigo Onieva ha confesado que está en tratamiento, así que la situación es más seria de lo que todos piensan. Por suerte está bien, ha sabido pedir ayuda a tiempo y cada vez tiene más ánimo.