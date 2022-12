Isabel Preysler no soportaba que Vargas Llosa hiciera esto en casa de Enrique Iglesias

Isabel Preyser ha dado un golpe en la mesa y ha decidido terminar su relación con Vargas Llosa, ya no soporta más atrevimientos. Según la versión que la reina de corazones ha vendido en ¡Hola!, el escritor era demasiado celoso y ya no soportaba sus enfados. En Sálvame han dado un paso más: el comportamiento del Premio Nobel en casa de Enrique Iglesias dejaba mucho que desear.

Isabel Preysler se escapaba de España para viajar a Estados Unidos y disfrutar de la mansión de su hijo Enrique, pero algo fallaba. A ella le gustaba pasar tiempo en la piscina y haciendo vida social con sus amigos de Miami, costumbre que desesperaba a Vargas Llosa. El artista, siguiendo la información de Telecinco, desaparecía sin avisar y solamente quería pasar el tiempo leyendo y escribiendo.

Isabel supuestamente le pedía por favor que pasara tiempo en familia, pero él no se sentía del todo cómodo y se ausentaba demasiado. El colaborador Kiko Matamoros ha dejado claro que Mario era bien recibido en casa del cantante, nunca le hicieron ningún desprecio. Pero reconoce que él no terminaba de encajar porque venía de un mundo completamente distinto.

Isabel, según lo publicado en El País, llevaba mucho tiempo en crisis con su novio porque se había dado cuenta de ciertas deficiencias. El escritor posaba en los medios para contentar a la reina de corazones, pero nunca quiso sacar tajada de la crónica social. “Eran incompatibles: a él le interesa la cultura y a ella el espectáculo, hay un abismo entre ambos”.

Preysler ha conseguido ausentarse para no alimentar la polémica, pero su entorno está hablando con demasiados periodistas. Cada vez se conocen más detalles, como por ejemplo que el Premio Nobel supuestamente intentó volver con su exmujer. Según cuentan, tuvieron una reunión y ella le rechazó porque nunca le ha perdonado lo mal que se portó en el pasado.

Isabel Preysler estaba insatisfecha con su novio

Isabel pasaba largas temporadas en casa de Enrique Iglesias y Mario iba con ella, pero de un momento a otro empezó a poner pegas. El cantante, siempre siguiendo las informaciones publicadas, no tiene biblioteca y su padrastro estaba desubicado. Por eso no hacía vida en familia y pasaba tanto tiempo perdido por la mansión, intentaba buscar un sitio tranquilo.

Preysler se desesperaba al ver a su gran amor con un carácter tan pasivo, no se esforzaba por entablar conversación con nadie. Esto es lo que están contando sus amigos, pero quizá el entorno del literato tenga una versión diferente. La tienen: sus hijos se están encargando de distribuir ciertos datos que han situado a la madre de Tamara Falcó en una posición delicada.

La exmujer del marqués de Griñón ha sido acusada de abandonar a Vargas Llosa en plena pandemia, pero no es cierto. Kiko Matamoros asegura que esta noticia la ha filtrado los hijos de Mario, pero que en ningún caso se corresponde con la realidad. Promete que Preysler estuvo al lado de su novio en todo momento: dentro y fuera del hospital.

Isabel Preysler desconocía los sentimientos de Vargas Llosa

Isabel intentó que su amor fuera feliz a su lado, pero no lo consiguió porque él no fue del todo sincero con ella. “Al principio a Mario incluso le divirtió desde un punto de vista antropológico, aunque nunca estuvo cómodo en ese ámbito”. Un testigo asegura en El País que la situación nunca fue tan idílica como querían dar a entender.

Vargas Llosa se pronunció y prometió que si pudiera ser invisible para la prensa del corazón lo sería. “Si pudiera elegirlo no me gustaría aparecer en ¡Hola! Ahora aparezco en la revista por razones de tipo personal, pero si usted tiene la receta para no aparecer dígamelo”, le dijo a un reportero.

