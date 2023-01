Isabel Preysler envió un mensaje muy claro a la hija de Vargas Llosa

Todavía a día de hoy siguen saliendo a la luz detalles sobre la que parecía ser una de las parejas irrompibles dentro del mundo del corazón. Así es, nos estamos refiriendo a Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa, cuya relación parecía que iba viento en popa.

Eso es, parecía, porque a vista de todo el mundo todo parecía apuntar que los tortolitos estaban hechos el uno para el otro. Sin embargo, una crisis acabó por provocar que tanto el escritor como la socialité pusieran punto y final a su romance de ocho años.

Meses antes de que se produjera esta ruptura, Isabel Preysler tuvo una seria conversación con un miembro clave de la familia de su ahora expareja. ¿A quién? A la mismísima Morgana Vargas Llosa, hija del novelista.

El mensaje que Isabel Preysler envió a la que fue su hijastra

No cabe la menor duda de que a todos, desde luego, les sorprendió la noticia de la separación de Isabel Preysler y Vargas Llosa, pero hubo a otros que no tanto... Y es que Morgana Vargas Llosa ya conocía que la relación entre su padre y la socialité no iba muy bien que digamos.

Muchos os preguntaréis que la fotógrafa se enteró de esto porque el mismo escritor se lo hizo saber. Pues no, todo lo contrario. Fue la misma madre de Tamara Falcó quien hizo testigo a su exhijastra de todo lo que estaba sucediendo entre ella y Vargas Llosa el pasado mes de agosto, cuando estaban en plena crisis.

Lo hizo a través de un claro mensaje que le envió durante su plena crisis con el novelista. En él le decía que su padre había abandonado Villa Meona, la vivienda de Isabel en la que ambos convivían como pareja. También le informaba de que el peruano se había trasladado todas sus cosas nuevamente al piso que tiene en el centro de Madrid.

Isabel Preysler le habría puesto todo al tanto a Morgana no solo para que conociera lo que estaba pasando, sino también para que estuviera pendiente de su padre. Esto demuestra que la socialité al menos sí tenía relación con uno de los hijos de su exnovio, ya que con los otros dos, Álvaro y Gonzalo no tenía ningún tipo de contacto.

De hecho, este último, cuando su padre e Isabel Preysler todavía estaban juntos, se negaba a visitar Villa Meona, pues no veía con buenos ojos a la madre de Ana Boyer. Tal y como él mismo confesó recientemente vía Lecturas, "la relación de Mario con Isabel era nefasta".

Tan solo días después del mensaje que le envió la hispano-filipina a Morgana, Vargas Llosa regresó la vivienda que compartían como pareja, de manera que continuaron su relación. Un noviazgo que, como bien se sabe, tenía fecha de caducidad: diciembre de 2022, mes en el que rompieron definitivamente.

Así es la desconocida hija de Vargas Llosa

Lo cierto es que no resulta demasiado extraño que Isabel Preysler acabara acudiendo a su exhijastra. Y es que Morgana es la debilidad del escritor. Además, fue ella quien consiguió que sus hermanos volvieran a tener contacto con su padre tras este divorciarse de su mujer y la madre de sus hijos, Patricia Llosa.

Asimismo, padre e hija comparten un sinfín de gustos por todo tipo de cosas. Entre todos ellos, sienten el mismo amor por la cultura, pero, Morgana, en su caso, le apasiona mucho más la fotografía que las letras, que es a la profesión a la que se dedica.

En todos estos años, la hija de Mario Vargas Llosa ha trabajado como fotoperiodista en diferentes países. Por otro lado, también ha organizado exposiciones y sus proyectos han sido varias veces premiados.

