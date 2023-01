Isabel Preysler descubre que Vargas Llosa ya comparte su vida con otra

No cabe la menor duda de que Isabel Preysler sorprendió a todo el mundo con el último bombazo del año. Y es que fue justamente hace una semana cuando la socialité anunció a través de la revista ¡Hola! su ruptura con Mario Vargas Llosa. Desde entonces, los medios no han parado de hablar de esta noticia que tantos rumores ha generado.

Mientras Isabel Preysler permanecía en Madrid junto a los suyos, el escritor, por otro lado, optó por todo lo contrario. Justamente, el peruano quiso poner tierra de por medio y, por este motivo, decidió que lo mejor era irse fuera de España.

El ganador del Premio Nobel de Literatura de 2010 se desplazó hasta París antes de dar paso al 2023. Eso sí, lo que menos se esperaba Isabel Preysler era que el novelista se encontrara en este viaje con una mujer que es muy cercana a él. ¿De quién se trata?

Isabel Preysler sabe que su expareja ya tiene a otra mujer

La expareja de Isabel Preysler ha estado unos días en la capital francesa. Asimismo el escritor hizo las maletas junto a uno de sus hijos, Álvaro, para poner rumbo a la llamada ciudad del amor y pasar allí fin de año. Desde luego, un planazo de padre e hijo que le habrá sentado de perlas al peruano, pues su ruptura con Isabel Preysler es muy reciente.

Por lo que se han podido ver en las imágenes publicadas por el mismo hijo de Vargas Llosa, ambos han podido disfrutar de algunos de los rincones más especiales de París. "Empezar el año recorriendo pueblos a pie, como su admirado Azorín, pensando libros, cosas permanentes", escribía Álvaro.

Sin duda alguna, este viaje ha sido ideal para despedir este 2022, pues también aprovechaban para celebrar Nochevieja allí mismo. Asimismo, padre e hijo reservaron en un restaurante de la capital francesa para cenar y, posteriormente, brindar la llegada del nuevo año.

"Despidiendo en familia el 2022 y dándole la bienvenida al 2023. Feliz Año y los mejores deseos para todos ustedes", decía el hijo del novelista. Eso sí, en todo este tiempo no han estado solos los dos.

Y es que en algunos de los tantos planes que hicieron los dos, ambos también contaron con la compañía de una mujer. Se trata de la pareja de Álvaro Vargas, que reside en París. Asimismo, los tres pasaron estas fechas especiales juntos, unos momentos que han sido capturados por el mismo hijo del novelista.

Mario Vargas Llosa se pronuncia por primera vez sobre su ruptura con Isabel Preysler

Por otro lado, mucho se ha comentado sobre cuáles podrían haber sido los motivos de que la pareja pusiera fin a su romance. Sin embargo, desde que salió a la luz dicha noticia, apenas los protagonistas se han pronunciado al respecto.

Pero todo eso ha cambiado, pues ahora el turno de hablar ha sido el de la mismísima expareja de Isabel Preysler. Y es que tras pasar un idílico fin de semana en París, el peruano volvía a su casa de Madrid, momento en el que se encontró con los medios.

"No es verdad. No son ciertos, los motivos de la ruptura que se están diciendo no existen", revelaba. "Lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel", proseguía.

Después de estas palabras, la expareja de Isabel Preysler no quiso seguir dando más detalles al respecto. Lo que sí aseguró con certeza es que, pese a estar atravesando unos momentos complicados, se encuentra bien de ánimos. "Yo me encuentro muy bien, me encuentro muy bien, acabo de pasar un día en París", decía.

