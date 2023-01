Isabel Preysler descubre que ha vuelto a pasar lo mismo y que esta vez va en serio

Isabel Preysler está viviendo unos momentos muy difíciles. La socialité continúa en el foco de la polémica con las nuevas informaciones sobre su vida sentimental. A través de Pilar Vidal, íntima amiga de Preysler, se desmintió por completo que Isabel tuviese una nueva ilusión.

Alejandra Prat fue una de las primeras en confirmar que Isabel tendría el corazón ocupado por un empresario sevillano muy importante. Muchos medios apuntaban el nombre de José Antonio Ruiz-Berdejo como la posible nueva ilusión. Sin embargo, él mismo se encargó de desmentirlo por completo.

Por otro lado, Isabel, en una entrevista para ABC, aseveraba que no existía ninguna ilusión que ahora mismo solo quería "tranquilidad". Además, la madre de Tamara Falcó aseguraba que solo quería pasar tiempo con los suyos y, sobre todo, con sus nietos.

Ahora, nuevas informaciones aportadas por Paloma Barrientos apuntan lo contrario. De esta manera, Isabel ha descubierto que ha vuelto a pasar: se le ha atribuido un nuevo romance. Pero todo apunta a que esta vez hay pruebas.

Isabel Preysler vuelve al centro de la polémica

Para Isabel esta situación estaría siendo demasiado difícil de sobrellevar. La socialité ha intentado por todos los medios frenar esos rumores de una posible nueva ilusión.

En una entrevista para ABC lo desmintió por completo. Isabel no piensa tolerar que se siga especulado sobre ella y su vida sentimental

Durante las últimas semanas, Isabel Preysler ha acaparado todos los titulares al conocerse que el corazón de la sociliaté ya estaría ocupado de nuevo. Unas informaciones que no han gustado nada a la ex de Vargas Llosa y que por ellas ha tenido que pronunciarse.

Eso sí, de manera muy elegante, como suele hacer ella. A través de su fiel amiga, Pilar Vida, desmintió cualquier vinculación sentimental con el empresario sevillano José Antonio Ruiz-Berdejo. Él mismo se reía de la situación cuando fue preguntado por los periodistas acerca del supuesto romance.

Y justo cuando las aguas parecían volver a su cauce, vuelve a suceder lo mismo. La periodista Paloma Barrientos hacía saltar todas las alarmas cuando contaba en exclusiva que Isabel sí tendría una ilusión por otro hombre. Además, lo más sorprendente de todo es que dicha ilusión también sería un empresario de Sevilla.

"Es un señor divorciado y un empresario muy importante. Él nunca ha estado solo, siempre en pareja. Ellos se ve fuera de España". Pero lo que más sorprendía es que según aseveraba Barrientos, llevarían más de un año de relación.

Barrientos aseguró que esta vez sí existían pruebas de dicha relación que podrían salir lo antes posible.

Vargas Llosa se apoya en sus hijos

El escritor no está llevando nada bien esta situación. Vargas Llosa se está refugiando en sus hijos para poder sobrellevar toda la vorágine mediática que se está formando.

Mario aseguraba, hace unos días, que no tenía ningún interés en formar parte de todo esto y pedía a la prensa que lo respetasen. El rumor de esta nueva ilusión no estaría haciéndole nada de bien, ya que, de ser cierto, los motivos de la ruptura no serían solo los "celos infundados" de los que se habló en un primer momento.

Por el momento, Isabel no se ha pronunciado al respecto. Aunque si no le gustó nada que saliese el tema de la primera ilusión, está claro que esta mucho menos. ¿Romperá Isabel el silencio que está guardando?

