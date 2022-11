Isabel Pantoja, muda al descubrir que todos saben dónde esconde el dinero

No corren buenos tiempos para Isabel Pantoja, la tonadillera ha sufrido varios golpes en los últimos meses, tanto a nivel profesional como personal. Isabel aún no ha podido reencontrarse con su hijo Kiko Rivera tras sufrir el ictus. Y por el momento, la relación entre ambos dos continúa totalmente rota.

A todo esto, se le suma el último golpe que ha sufrido Isabel. Hace dos semanas, la productora musical Begoña Gutiérrez se sentaba en el plató del Deluxe dispuesta a desenmascararla. Y anoche, Gutiérrez volvió a hacerlo, esta vez sometiéndose a un polígrafo donde se airearon los secretos más fuertes de la tonadillera.

Isabel Pantoja sufre un nuevo golpe

Isabel Pantoja lleva meses alejada de todo lo mediático, desde que terminó su gira, la artista se refugió en Cantora. Pero como viene siendo habitual, no hace falta que la tonadillera hable para ser noticia.

| Telecinco

Hace dos semanas, una íntima amiga de Isabel, Begoña Gutiérrez, aparecía en el plató del Deluxe para denunciar que la tonadillera habría incumplido su contrato.

La productora le reclamaba a la cantante la friolera de 150.000€ de un contrato cerrado para una gira de conciertos por América.

La productora demostró con pruebas que había mantenido una larga y extensa relación profesional tanto con Isabel como con Agustín Pantoja. Anoche, Begoña volvía a Telecinco para poner las cartas sobre la mesa y contarlo todo sobre Isabel.

Las preguntas a las que fue sometida Gutiérrez suscitaban el interés de todos los colaboradores del plató. Pero había una pregunta en cuestión por la que había una gran expectación. Durante mucho tiempo existió el rumor de que había mucho dinero en metálico escondido en las cabezas de toros que adornan las paredes de Cantora.

Esta fue una de las preguntas que formuló Conchita y su respuesta no dejó indiferente a nadie: "¿Te consta que Isabel Pantoja tiene dinero escondido en las cabezas de toro disecadas de Cantora?", preguntaba Jorge Javier a la productora.

Begoña respondió de forma tajante con un "no" y el polígrafo dictaminó que no mentía. Sin embargo, Conchita quiso darle un matiz a la pregunta con un enigmático comentario: “Lo tiene en otro sitio”, sentenciaba la poligrafista.

Aun así, la examiga de Isabel Pantoja se aventuró a firmar que sí existía dinero guardado en Cantora. "Hay fijación a no salir de allí, eso es Puerto Hurraco", revelaba la productora.

No cabe duda de que para Isabel no habrá sido plato de buen gusto que se traten este tipo de temas en televisión.

Isabel Pantoja afronta las Navidades totalmente sola

Puede que el próximo mes sea aún más duro para la tonadillera. La Navidad está a la vuelta de la esquina y la situación familiar que atraviesa la familia Pantoja no es muy conciliadora.

| Telecinco

Actualmente, Isabel solo mantiene relación con su hija Isa. La joven ha querido contar cómo van a ser los planes que tiene su madre para estas fechas tan señaladas que se avecinan.

Según ha revelado Isa, su madre "va a estar sola en Cantora". Además, Isa ha revelado que para la cantante ha sido muy duro no ver a su hijo tras el duro golpe a su salud: "Ella está mal, tenía esperanzas de encontrarse con él en ese momento. Es que encima mi madre se enteró tarde, no se enteró en el momento, se enteró a las horas y no cuando pasó", confesaba.

Según Isa, si Kiko llama a Isabel, ella estaría dispuesta a hablar. Quizá la reconciliación entre madre e hijo está más cerca de lo que creemos.