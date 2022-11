Isabel Jiménez rompe el silencio y cuenta el estado real de Sara Carbonero

Sara Carbonero continúa un día más ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra con sede en Madrid. La periodista deportiva ingresó allí el pasado lunes y pocos datos se han sabido hasta ahora de ese percance.

Ocurrió después de que sus médicos, en una de las revisiones que pasa cada cierto tiempo tras el cáncer, vieron que algo no marchaba bien. Sara Carbonero creía que iba a pasar una revisión más, pero nada más lejos de la realidad.

No se filtró esta noticia hasta 48 horas después, cuando la revista Lecturas desvelaba que Sara había sido ingresada y posteriormente intervenida de forma rápida para evitar complicaciones en su organismo.

Sara Carbonero sabe que ella siempre estará ahí para apoyarla

Sara Carbonero, que suele acudir a estas revisiones de forma periódica, está siendo arropada como nunca. Se siente reconfortada por los que más la quieren y una de esas personas que dan sentido a su vida desde hace años es su gran amiga Isabel Jiménez.

La periodista de Informativos Telecinco está siguiendo las evoluciones de su socia en Slowlove en todo momento. Y ya se le ha podido ver acudir a la Clínica Universitaria de Navarra para darle toda la fuerza del mundo en estos momentos tan complicados para Sara Carbonero.

| GTRES

Ella es un pilar en la existencia de Sara y lo cierto es que son como uña y carne desde que se conociesen en Informativos Telecinco. Sucedió cuando la primera presentaba dicho espacio y la segunda era la encargada de conducir la sección de deportes.

La periodista de Telecinco es más que una amiga de la influencer

Tras más de una década, ambas mantiene una estrecha relación de amistad y son casi como hermanas. Además, ambas son socias de una firma de moda, Slowlove, y lo cierto es que están encantadas con ser socias y amigas al mismo tiempo.

Una de las que no podía faltar en el centro médico era Isabel, que hace un par de días llegaba a la clínica para darle la mayor de las energías a Sara Carbonero. Llegaba con gesto serio en su vehículo, del que sacaba un ramo de flores que con toda seguridad le habrá encantado a la periodista deportiva.

| GTRES

En las últimas horas, hemos conocido las primeras palabras de Isabel Jiménez sobre el estado real de salud de Sara Carbonero. Y lo cierto es que son claramente esperanzadoras para la ex de Iker Casillas.

Nos referimos a unas palabras que pronunciaba en la sala de maquillaje de Mediaset. Allí se encontraba a dos colaboradoras de Sálvame, que han dado la buena noticia unos minutos después en plató.

Las primeras palabras que rebajan la preocupación por Carbonero

Se trata de Marta López y Lydia Lozano, que han departido durante unos segundos con la presentadora y le han preguntado cómo está la experiodista de Telecinco.

Según la presentadora de Informativos Telecinco, le ha dicho a una de ellas que "no te preocupes, que está muy bien. Estate tranquila".

Además, Lydia ha comentado que “al ver la cara de Isabel me ha dado como tranquilidad”. Isabel le ha dicho que todo está “bien” con un gesto de calma. “A mí me ha transmitido tranquilidad con su sonrisa, me ha dado subidón”.

Lo cierto es que estas noticias tan positivas no hacen más que corroborar la fuerza de Carbonero para salir de todas estas situaciones. Y es que no ha sido la primera dificultad, incluyendo varias operaciones, a la que se ha enfrentado desde 2019 cuando se le detectaba un cáncer de ovarios.