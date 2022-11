Isa Pantoja toma una decisión tras fallecer su tío Bernardo

Isa Pantoja no tenía una papeleta fácil esta mañana en El programa de Ana Rosa, programa donde colabora desde hace un tiempo.

Lo cierto es que lsa Pantoja es una mujer que no rehúye a hablar de ciertos temas que pueden incomodarle a otros famosos.

La peruana sabe que está en una familia donde el interés mediático por su madre, su hermano o su prima Anabel es constante. En este caso, hoy ha tenido que sufrir lo indecible al enfrentarse a un tema que le ha destrozado por dentro.

Este viernes, a primera hora, saltaba la noticia de la muerte del Bernardo Pantoja, tío de Isa, a los 69 años de edad. Fallecía después de varios años sufriendo diversos problemas de salud relacionados con la fuerte diabetes que padecía.

Isa Pantoja rompe su silencio tras ver morir a su tío Bernardo

Bernardo fallecía tras ser ingresado de gravedad en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y en pocas horas, varios familiares del fallecido se acercaban hasta la ciudad del Guadalquivir para darle el último adiós.

| Telecinco

Por allí se ha pasado Anabel Pantoja, su madre Mercedes Bernal, y los tíos de la influencer, Juan, Isabel y Agustín. Otro familiar, Kiko Rivera, ha recordado a su tío a través de las redes sociales y en uno de sus stories rendía su particular homenaje al padre de Anabel.

Por otro lado, Isa Pantoja ha dado la cara en El programa de Ana Rosa y se ha mostrado muy apenada por lo que ha vivido su familia en las últimas horas.

"Ni mi madre, ni mi prima me cogen el teléfono"

"Todos éramos conscientes de que llevaba meses muy mal y han sido varias veces las que Anabel ha ido a verle a Sevilla. El miércoles es cuando yo me entero de que Anabel está yendo a Sevilla. Le comunican la grave situación y es cuando ella me avisa de que la cosa no está bien", comenzaba explicándose la peruana.

| La Noticia Digital

"Yo entiendo que están esperando el desenlace y en cuanto me entero de que se tiene que desplazar es que la cosa está bastante grave", sostenía Isa Pantoja. Ahora, su familia tiene que afrontar de la manera más adulta otro varapalo tras cumplirse un año del fallecimiento de doña Ana.

Isa Pantoja lamentaba este viernes que en las últimas horas "ni mi madre, ni mi prima me cogen el teléfono. Yo estoy informada por la madre de Anabel, ahora están preparando todo. Me ha pasado como con mi abuela, me enteré hace una hora u hora y media", apuntaba Isa Pantoja.

El agradecimiento de la peruana tras la muerte de Bernardo Pantoja

La pareja de Asraf Beno sabe que toca apoyar más que nunca a su madre y su prima. A su vez, ha agradecido a Merchi, exmujer de Bernardo, que haya puesto de su parte a la hora de informar de todo lo sucedido sobre el hermano de la Pantoja.

| Europa Press

Y ha puesto en valor cuánto se ha preocupado por el clan Pantoja, aunque lleva años separada del que fuera su marido.

Isa ha finalizado su intervención afirmando que con Bernardo no tenía apenas relación. Pero sí ha dejado claro que estará ahí para darle toda la fuerza a sus familiares más cercanos.

Además, Isa Pantoja sostenía que viajará pronto a Sevilla para despedir como se merece a su tío: "Yo con él no tenía relación, me ha pillado llegando al programa. Voy a ir a Sevilla a apoyar a mi prima y a darle un abrazo y a mi madre también si está", ha concluido su intervención.