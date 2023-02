Isa Pantoja se niega a ejercer de abogada por un motivo que impacta

Isa Pantoja estuvo el fin de semana en Viernes Deluxe y no dejó indiferente a nadie en lo que respecta a algunos temas que salpican a familiares cercanos.

Lo cierto es que, en los últimos tiempos, la relación con su madre ha mejorado notablemente. Y ella misma ha reconocido que cada cierto tiempo acude a Cantora para verla junto a su hijo Albertito. Pero la relación con su hermano Kiko Rivera es inexistente y tampoco quiere saber nada de su mujer, Irene Rosales.

| Instagram

La hija de Isabel Pantoja se centra en su vida, además de en su pareja Asraf, con el que forma una sólida pareja. Y espera que este año sea el punto de inflexión para darse el ansiado 'sí, quiero'.

Volviendo al asunto espinoso de su relación con Irene Rosales, la invitada del Deluxe no ha podido esconder que no tienen relación alguna. Después de un tiempo complicado tras aquella entrevista impactante de Kiko Rivera sobre Isa Pantoja, el ingreso de Kiko en el hospital no ha mejorado la relación entre ambas.

Isa Pantoja confirma que no quiere saber nada de ella

Y es que Irene Rosales no habría permitido a Isa entrar en el Hospital Virgen del Rocío y eso dolió mucho a la peruana. En la entrevista de Telecinco, Isa Pantoja ha sido preguntada sobre si tiene pensado en algún momento reconducir esa relación con la mujer de Kiko Rivera.

"No me parece esencial tener una relación con Irene para tenerla con Kiko", ha sentenciado. "Al igual que no es esencial que mi madre la tenga con Asraf para tenerla conmigo", ha puesto de ejemplo la entrevistada.

| La Noticia Digital

Además, esta ha dejado bien claro que tampoco felicitó a las hijas del matrimonio, que celebró su cumpleaños hace pocas fechas. También ha desvelado el motivo de esta felicitación y es que está cansada de tantos malos gestos tanto de Kiko como de Irene.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

"No quiero que se interponga entre mi hermano y yo"

"Ni públicamente ni en privado ha tenido un gesto de acercamiento conmigo. He echado en falta un poco de empatía. A mi cuñada Irene la respeto, pero no quiero que se interponga entre mi hermano y yo", ha dicho con todas las de la ley.

Lo cierto es que, por el lado opuesto, tampoco quiere saber nada de la peruana, la buena de Irene Rosales. Así lo ponía de manifiesto en las páginas de Lecturas hace medio año.

"Isa sabe que Kiko no es maltratador ni agresivo. En su vida ha maltratado, ni física ni psicológicamente a una mujer", contaba por aquel entonces. La extertuliana televisiva confesaba que los comentarios de Isa podrían "destruir" a su pareja y afirmó que ella le ha atacado a ella "para dañar" al DJ.

Isa Pantoja es consciente de que debe centrarse en su vida con Asraf

Isa Pantoja se ha entristecido en numerosas ocasiones cuando ha visto que su relación con su familia no es nada cordial. Pero ahora quiere dedicarse en cuerpo y alma a su pareja y a su hijo.

| GTRES

"Asraf lo lleva muy bien y me apoya desde el primer momento... Mi madre con Asraf no ha cedido. A mí me gustaría que se llevasen bien, pero si no pues nada".

"Mi relación con la familia de Asraf es buena. Pero los padres de Asraf no quieren saber nada de la televisión ni nada", ha puesto de manifiesto en una entrevista que ha dejado muchos titulares.