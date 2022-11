Isa Pantoja, hundida al saber el doloroso apodo que le ha puesto su madre

Isa Pantoja decidió tomar una drástica decisión con respecto a su vida pública, ya que no podía más con la presión mediática. En los últimos meses el apellido Pantoja no ha dejado de acaparar titulares y de verse relacionado con un sinfín de polémicas. Por ello, la hija de Isabel Pantoja optó por alejarse de la televisión y centrarse sobre todo en su familia.

Para Isa Pantoja no ha sido nada fácil afrontar todas las polémicas y controversias en las que se ha visto envuelta. La joven ha tenido que ver cómo la relación con su hermano se rompía en mil pedazos, y su madre se distanciaba de todos.

Isa Pantoja no da crédito a las últimas informaciones

El pasado sábado, la examiga de Isabel Pantoja, Begoña Gutiérrez, se sentaba de nuevo en el plató de Sábado Deluxe con el fin de someterse a un polideluxe.

| EuropaPress

Begoña no tuvo ningún problema en hablar de todo lo que había vivido junto a la tonadillera, y reveló algunas informaciones que afecta de lleno a su hija. Desde hace mucho tiempo, se rumoreaba que Agustín Pantoja se dirigía de manera despectiva hacia su sobrina.

Pero, según revela la productora, Isabel Pantoja también utiliza motes de los más hirientes sobre su hija. Begoña afirmó en el plató de Sábado Deluxe que Isabel se refiere a Isa Pi como "la peruana".

Unos comentarios que, de ser ciertos, serían de lo más reprochables por parte de la intérprete de Marinero de Luces. Isa Pantoja no se ha pronunciado al respecto, pero no cabe duda que no habrá sido plato de buen gusto.

En la primera aparición de la productora, Isa quiso pasar de puntillas sobre el tema. La influencer afirmó que un plató de televisión no era el lugar para tratar esos temas legales.

Isa Pantoja, ¿a punto de ampliar la familia?

En los últimos días, Isa Pantoja y Asraf Beno ha sacudido las redes sociales con un misterioso vídeo, donde muchos usuarios han señalado que podrían referirse a un posible embarazo. La influencer ya ha manifestado en más de una ocasión sus ganas de ser mamá otra vez, pero esta vez con Asraf.

| Europa Press

"Os he subido un reels que hemos hecho Asraf y yo y nos sale algo aleatorio", afirmaba la joven en Instagram. En el vídeo aparece la pareja de lo más acaramelada, y de repente, salta el emoticono de un embarazo. Tanto Isa Pantoja como Asraf simulan unas caras de sorpresa, pero eso ya fue suficiente como para que todas las especulaciones comenzaran a florecer.

Isa reveló recientemente en el plató de AR sus intenciones de volver a ser mamá una vez termine la carrera:

"Me gustaría ser madre antes de haber terminado la carrera. En dos años me lo planteo, que tengo un DIU y me lo tengo que quitar", revelaba.

Por otro lado, Asraf mantiene una fantástica relación con Alberto, el hijo de Isa con Alberto Isla. Pero el modelo ha manifestado también que, le encantaría ser padre con Isa:

"Me llevo genial con Albertito. Somos dos traviesos, no hay quien nos pare. No lo suelto, estamos jugando todo el rato, pero sí, me encantaría ser papá junto a Isa. A mí me encantan los niños, me flipan", confirmaba.

Así que puede que, antes de lo previsto, Isa Pantoja y Asraf sean padres de su primer hijo en común. Por el momento, ninguno de los dos han querido pronunciarse sobre el vídeo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco