Isa Pantoja evita que su hermano acabe en los tribunales: 'No lo concibo'

Isa Pantoja es una mujer que ha madurado rápido porque en su vida le han sobrevenido ciertos problemas que ha tenido que lidiar de la forma que ha podido. Esta semana, la joven ha confirmado lo que ha hecho con su hermano, y no es otra cosa que evitar que acabe juzgado.

En los últimos días, Isa Pantoja sabía que Kiko Rivera, con el que no tiene relación desde hace tiempo, cumplía 39 años. El caso es que el DJ se llevaba un gran disgusto después de que tuviese que acudir al hospital tras sufrir un cólico nefrítico.

Isa Pantoja aún guarda mucho rencor a su hermano, pero ha tenido un gesto con él que denota que le quiere a pesar del daño que le ha hecho. Y todo después de afirmar este en una exclusiva de hace un tiempo que la joven se quiso quitar del medio.

Isa Pantoja tiene un gesto con su hermano que le evita muchos problemas

Hay que recordar que en la última exclusiva que dio Isa Pantoja, la joven dejó claro que no quería perdonar a su hermano. Y eso que él se ha mostrado dispuesto a que la relación se reconduzca después de haber entonado el mea culpa en los últimos meses.

"En un futuro no lo sé, pero ahora mismo no", respondía Isa Pantoja sobre un posible acercamiento con su hermano en un futuro próximo.

A su vez, Isa Pantoja se refería a su hermano de la forma más dura y contaba que tuvo a bien demandarle por aquellas declaraciones polémicas que la destruyeron por dentro.

"Quité la demanda cuando me enteré de la gravedad"

Lo que ahora sabemos, y ella misma ha desvelado ante toda España, es que ha sido buena con su familiar y finalmente ha retirado esa demanda que le había interpuesto. Lo que hace respirar a Kiko Rivera, que está acuciado por demasiados problemas de salud.

"La demanda estaba puesta y la quité cuando me enteré de la gravedad. Cuando pasan cosas graves, te das cuenta de que no merece la pena", confesaba Isa.

"Yo dejé la rabia un lado y fui al hospital y fui porque me dio la gana", sostenía Isa. "Lo hice con mi mejor intención, quería saber. Pero si no le llega a pasar aquello, no hubiera hablado ni tenido contacto con nadie", admitía.

Isa Pantoja: "No lo concibo"

Lo cierto es que Isa Pantoja se dio cuenta del mal momento por el que estaba pasando su hermano e hizo de tripas corazón. Fue un gesto que seguro que Kiko Rivera no va a olvidar, como era quitarle una demanda que podía complicarle mucho la vida al hijo de Isabel Pantoja.

Eso sí, que la haya retirado no quiere decir que Isa tenga la más mínima intención de retomar su relación con su hermano.

Y es que lo que más le interesa ahora a la joven estudiante es continuar sintiendo el cariño de su madre. Desea intentar mejorar esa relación que a veces parece más fría de lo que debería.

Lo cierto es que ella no puede concebir vivir sin el cariño de una madre, aunque si puede hacerlo sin el de su hermano. "No lo concibo, sé que ella me quiere", sostenía Isa Pantoja.

Mientras, Kiko Rivera no levanta cabeza y nos sorprendió a todos este jueves, cuando de madrugada tenía que ingresar en un hospital para tratarse de un fuerte dolor.

El DJ había sufrido un cólico nefrítico y aseguraba que había pasado "una noche de perros con 39 de fiebre". Un estado que le había obligado a tratarse urgentemente para que el problema no fuese a mayores.